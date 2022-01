Tokajev obvinil kazašského exprezidenta z vytvorenia vrstvy bohatých

Nur-Sultan 11. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v utorok obvinil svojho predchodcu Nursultana Nazarbajeva z vytvorenia kasty bohatej elity v krajine. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



V Kazachstane pritom vládne hnev obyvateľov nad chudobou a minulý týždeň dokonca vypukli nepokoje, pripomína tlačová agentúra AFP.



Tokajev povedal, že Nazarbajevova vláda v krajine vytvorila "vrstvu bohatých ľudí, dokonca aj podľa zahraničných meradiel".



Tokajevova kritika na adresu svojho vlastného mentora, 81-ročného Nazarbajeva, je zriedkavým javom, konštatuje AFP. Nazarbajev bol najmocnejšou osobou v krajine celé desaťročia. V prezidentskom úrade pôsobil od roku 1991 do marca 2019, keď ho nahradil práve Tokajev.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí. Ekonomické požiadavky protestujúcich vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať do nepokojov - aj do obsadzovania administratívnych budov, rabovania, podpaľačstva, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v meste Alma-Ata.