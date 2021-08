Kazašský minister obrany odstúpil pre nešťastie v muničnom sklade

Alma Ata 31. augusta (TASR) – Kazašský minister obrany Nurlan Jermekbajev odstúpil v utorok zo svojej funkcie v reakcii na minulotýždňové výbuchy v muničnom sklade na juhu Kazachstanu, ktoré si vyžiadali 15 obetí. S odvolaním sa na kanceláriu prezidenta Kasym-Žomarta Tokajeva o tom informovala agentúra Reuters.



K nešťastiu došlo v regióne Žambyl v sklade, ktorý patrí ministerstvu obrany. Zranené boli na mieste desiatky ľudí. Úrady po explózii evakuovali obyvateľov niekoľkých susedných obcí. Podľa rezortu obrany sa požiar začal rýchlo šíriť zo skladu zbraní do ďalších priestorov s uskladnenou muníciou. Príčina nešťastia nie je známa, píše Reuters.



Z predbežných údajov, ktoré mali úrady k dispozícii, sa v sklade nachádzalo viac ako 500 ton trinitrotoluénu (TNT). Úlomky po výbuchoch dopadali až do vzdialenosti dvoch kilometrov.



V reakcii na toto nešťatie Jermekbajev už minulý týždeň avizoval, že ponúkne svoje odstúpenie, o čom podľa jeho slov mala rozhodnúť hlava štátu.



Verejnosť pobúrila najmä skutočnosť, že muníciu do skladu v regióne Žambyl premiestnili zo skladu v meste Arys po tom, ako tam explózia v roku 2019 zabila štyroch ľudí.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev na piatkovom mimoriadnom zasadnutí vlády uviedol, že Kazachstan má „systémové problémy" so skladovaním munície. Ako uvádza AFP, tieto incidenty sa týkajú najmä munície pochádzajúcej zo sovietskej éry.