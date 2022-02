Kazašský parlament sa už nebude musieť radiť s Nazarbajevom

Na archívnej snímke kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev. Foto: TASR/AP

Alma-Ata 2. februára (TASR) - Dolná komora kazašského parlamentu v stredu prijala legislatívne úpravy, ktoré eliminujú nutnosť koordinovať hlavné smery domácej a zahraničnej politiky s bývalým prezidentom Nursultanom Nazarbajevom.Poslanecká schôdza bolo vysielaná online na internetovom kanáli YouTube, informoval web Novaja gazeta.Túto zmenu navrhla horná komora parlamentu - Senát - 27. januára. Zákon bude platný, keď ho podpíše prezident Kasym-Žomart Tokajev.Štatút "" - v kazaštine "" -, ktorým sa Nazarbajev stal, je zakotvený v zákone prijatom v roku 2000 a potreba koordinácie politiky štátu s ním je zakotvená v novelách zákona z roku 2010.Prijatý ústavný zákon zároveň počíta so zmenami v článku zákona O prvom prezidentovi, podľa ktorého Nazarbajev nebude šéfovať Zhromaždeniu ľudu Kazachstanu (ANK) a Bezpečnostnej rade.Právomoci predsedu ANK odovzdal Nazarbajev Tokajevovi ešte v roku 2021. Počas nedávnych protestov prišiel Nazarbajev aj o post šéfa Bezpečnostnej rady.Prvému prezidentovi podľa dodatkov, ktoré boli zverejnené 20. januára, zostane právo byť členom Ústavnej rady a vystupovať vo vláde a v parlamente.Nazarbajev, keď sa 18. januára prvýkrát od vypuknutia protestov objavil na verejnosti, hovoril o sebe ako o obyčajnom "". Povedal, že protesty a nepokoje v krajine boli "útokom na Kazachstan" s cieľom zničiť "".Práve odchod Nazarbajeva a jemu verných ľudí z politickej scény bol jednou z požiadaviek protestov, ktoré začiatkom roka prerástli do rozsiahlych nepokojov a v niekoľkých mestách aj do útokov na vládne budovy.Režim masové demonštrácie potlačil, keď Tokajev povolil strieľať do demonštrantov ostrými nábojmi. Podľa kazašskej generálnej prokuratúry počas nepokojov prišlo o život 225 ľudí a zhruba 4500 utrpelo zranenia.