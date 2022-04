Kazašský prezident navrhol, aby zmeny v ústave schválili občania

Nur-Sultan 29. apríla (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev navrhol usporiadať referendum o reforme ústavy. S odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Tokajev tento rok predložil návrhy niekoľkých zmien v ústave, ktoré majú prispieť k decentralizácii rozhodovacích procesov. Tieto návrhy by zmenili tretinu ústavy, Tokajev preto považuje za rozumnejšie, aby o nich hlasovali občania priamo, nie poslanci v parlamente.



"Referendum umožní každému občanovi priamo sa zúčastniť na rozhodovaní o osude krajiny a posilní smerovanie ku komplexnej demokratizácii a budovaniu nového Kazachstanu," vyhlásil Tokajev v prejave k Zhromaždeniu ľudu Kazachstanu - poradnému orgánu hlavy štátu.



Podľa Reuters Tokajev neuviedol, kedy by sa referendum mohlo uskutočniť.



Bývalá sovietska republika Kazachstan naposledy usporiadala referendum v roku 1995, v ktorom sa hlasovalo o ústave, následne parlamentom viackrát menenej a novelizovanej.



Tokajev, ktorý bol zvolený za prezidenta v roku 2019, tento rok posilnil svoju pozíciu tým, že odstavil svojho predchodcu a bývalého patróna Nursultana Nazarbajeva. Následne oznámil plány na širokú škálu reforiem.



Podľa novely ústavy by sa mali obmedziť právomoci prezidenta, výrazne sa posilní rola parlamentu a miestnych zastupiteľských orgánov, dôraz sa bude klásť na oblasť ľudských práv a mal by sa obnoviť ústavný súd.