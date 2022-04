Kazašský prezident odstúpil z postu šéfa vládnucej strany

Nur-Sultan 27. apríla (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev odstúpil z funkcie predsedu vládnucej strany. Stalo sa tak v rámci ústavných zmien, ktoré podľa Tokajeva prinesú krajine väčšiu politickú rôznorodosť, informovala stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Tokajev zároveň z vládnucej strany aj oficiálne vystúpil. Prezident to oznámil v utorok na zjazde strany Amanat (Odkaz predkov), ktorá bola do marca známa pod názvom Nur-Otan (Žiarivá vlasť), čo sa viaže k jeho predchodcovi Nursultanovi Nazarbajevovi.



"Rozhodol som sa od dnešného dňa ukončiť svoje právomoci predsedu Amanatu a vystúpiť zo strany. Tento krok má symbolický význam," povedal Tokajev s tým, že hlava štátu by nemala uprednostňovať žiadnu stranu. "Prezident je názoru, že keď strana nie ja závislá od výkonnej moci, dôvera obyvateľstva v ňu sa posilní, jej autorita stúpa," píše sa vo vyhlásení kazašskej prezidentskej kancelárie.



Tokajev ďalej vyhlásil, že predsedníctvo vládnucej strany preberá Jerlan Košanov, predseda dolnej komory kazašského parlamentu - Mažilisu. Provládna politická strana Adal (Česť) zároveň na zjazde oznámila, že sa zlúči s Amanatom.



Vládnuca strana si zmenila názov z Nur-Otan na Amanat, keďže Tokajev sa chcel dištancovať od Nazarbajeva po krvavých masových protestoch zo začiatku januára. Tie boli čiastočne vyvolané hnevom verejnosti na vládnucu stranu pre korupciu a rodinkárstvo prameniace z Nazarbajevovej vlády aj po jeho odstúpení v roku 2019. Nepokoje na žiadosť Tojakeva potlačili vojaci z Ruska a ďalších spojeneckých krajín.



Nazarbajev počas svojej takmer tridsaťročnej vlády dosadil do kľúčových pozícií svojich príbuzných a obohatil ich na úkor bežných Kazachov, ktorí tak nemali možnosť profitovať z obrovského energetického bohatstva vlastnej krajiny. Od januárových nepokojov prišli mnohí Nazarbajevovi príbuzní a blízki spolupracovníci o svoje posty vo vláde, bezpečnostných úradoch či energetických podnikoch.