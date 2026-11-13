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Kazašský prezident označil korupčné siete za nepriateľov krajiny
Prezident vyjadril voči vedeniu fondu Samruk-Kazyna výhrady už vo februári.
Autor TASR
Astana 13. novembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok dôrazne odsúdil korupciu. Urobil tak po zatknutí dvoch vrcholových predstaviteľov štátnych spoločností. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Kazašský Výbor národnej bezpečnosti vo štvrtok oznámil zatknutie Nurlana Žakupova, predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu Samruk-Kazyna, a Jelžasa Otynšijeva, predsedu predstavenstva štátnej železničnej spoločnosti.
„Korupčné siete sú našimi nepriateľmi,“ uviedol Tokajev. Podľa neho sa snažia zdiskreditovať a oslabiť rozsiahly národný rozvojový program. Prezidentský úrad zároveň oznámil vznik štátnej komisie pre boj proti korupcii. Uviedol tiež, že za posledné dva roky boli v krajine odhalené korupčné prípady v hodnote viac ako 550 miliónov dolárov.
Prezident vyjadril voči vedeniu fondu Samruk-Kazyna výhrady už vo februári. Fond kontroluje kľúčové podniky v oblasti energetiky, dopravy, telekomunikácií a infraštruktúry vrátane leteckej spoločnosti Air Astana a ropnej a plynárenskej firmy KazMunajGaz.
Tokajev v posledných mesiacoch opakovane kritizuje neefektívnosť, slabú ťažbu zemného plynu a pomalú realizáciu energetických projektov. Ropa a plyn sú pritom pre kazašskú ekonomiku a štátne príjmy kľúčové.
Kazachstan čelí problémom s korupciou od rozpadu Sovietskeho zväzu. V rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International sa za rok 2025 umiestnil na 96. mieste zo 182 krajín.
Kazašský Výbor národnej bezpečnosti vo štvrtok oznámil zatknutie Nurlana Žakupova, predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu Samruk-Kazyna, a Jelžasa Otynšijeva, predsedu predstavenstva štátnej železničnej spoločnosti.
„Korupčné siete sú našimi nepriateľmi,“ uviedol Tokajev. Podľa neho sa snažia zdiskreditovať a oslabiť rozsiahly národný rozvojový program. Prezidentský úrad zároveň oznámil vznik štátnej komisie pre boj proti korupcii. Uviedol tiež, že za posledné dva roky boli v krajine odhalené korupčné prípady v hodnote viac ako 550 miliónov dolárov.
Prezident vyjadril voči vedeniu fondu Samruk-Kazyna výhrady už vo februári. Fond kontroluje kľúčové podniky v oblasti energetiky, dopravy, telekomunikácií a infraštruktúry vrátane leteckej spoločnosti Air Astana a ropnej a plynárenskej firmy KazMunajGaz.
Tokajev v posledných mesiacoch opakovane kritizuje neefektívnosť, slabú ťažbu zemného plynu a pomalú realizáciu energetických projektov. Ropa a plyn sú pritom pre kazašskú ekonomiku a štátne príjmy kľúčové.
Kazachstan čelí problémom s korupciou od rozpadu Sovietskeho zväzu. V rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International sa za rok 2025 umiestnil na 96. mieste zo 182 krajín.