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Kazašský prezident označil korupčné siete za nepriateľov krajiny

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Na snímke Kasym-Žomart Tokajev. Foto: TASR/AP

Prezident vyjadril voči vedeniu fondu Samruk-Kazyna výhrady už vo februári.

Autor TASR
Astana 13. novembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok dôrazne odsúdil korupciu. Urobil tak po zatknutí dvoch vrcholových predstaviteľov štátnych spoločností. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Kazašský Výbor národnej bezpečnosti vo štvrtok oznámil zatknutie Nurlana Žakupova, predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu Samruk-Kazyna, a Jelžasa Otynšijeva, predsedu predstavenstva štátnej železničnej spoločnosti.

„Korupčné siete sú našimi nepriateľmi,“ uviedol Tokajev. Podľa neho sa snažia zdiskreditovať a oslabiť rozsiahly národný rozvojový program. Prezidentský úrad zároveň oznámil vznik štátnej komisie pre boj proti korupcii. Uviedol tiež, že za posledné dva roky boli v krajine odhalené korupčné prípady v hodnote viac ako 550 miliónov dolárov.

Prezident vyjadril voči vedeniu fondu Samruk-Kazyna výhrady už vo februári. Fond kontroluje kľúčové podniky v oblasti energetiky, dopravy, telekomunikácií a infraštruktúry vrátane leteckej spoločnosti Air Astana a ropnej a plynárenskej firmy KazMunajGaz.

Tokajev v posledných mesiacoch opakovane kritizuje neefektívnosť, slabú ťažbu zemného plynu a pomalú realizáciu energetických projektov. Ropa a plyn sú pritom pre kazašskú ekonomiku a štátne príjmy kľúčové.

Kazachstan čelí problémom s korupciou od rozpadu Sovietskeho zväzu. V rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International sa za rok 2025 umiestnil na 96. mieste zo 182 krajín.
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