Kazašský prezident po protestoch odvolal vládu premiéra Mamina

Nursultan 4. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v stredu odvolal tamojšiu vládu v snahe zabrániť bezprecedentnej vlne nepokojov v súvislosti s vysokými cenami pohonných látok. Informovala o tom agentúra AFP.



V nariadení zverejnenom na webovej stránke prezidentskej kancelárie sa uvádza, že Tokajev prijal demisiu vlády premiéra Askara Mamina. Jeho právomoci bude do vytvorenia nového kabinetu vykonávať podpredseda vlády Alikhan Smailov.



Polícia použila v utorok večer slzotvorný plyn a omračujúce granáty v snahe potlačiť ojedinelý protest nespokojných občanov v meste Alma-Ata proti zdraženiu skvapalneného ropného plynu (LPG). Podľa odhadov bolo na utorkovom proteste v najväčšom kazašskom meste viac ako 5000 ľudí. Protesty sa pred pár dňami rozhoreli aj v ďalších mestách.



Prezident v stredu vyhlásil v Mangystauskej oblasti a v Alma-Ate výnimočný stav, ktorý bude trvať do 19. januára. V oboch oblastiach bude platiť zákaz vychádzania v čase od 23.00 h do 7.00 h, ako aj obmedzenie pohybu mimo miest.



Úrady v Mangystauskej oblasti v reakcii na lokálne demonštrácie už v utorok večer oznámili, že obnovujú cenový strop (v prepočte 0,097 eur) za liter LPG.



APF pripomína, že mnoho Kazachov má autá prerobené práve na pohon s využívaním LPG, pretože skvapalnený ropný plyn je v krajine oveľa lacnejší ako benzín či nafta v dôsledku doterajšieho vládneho zastropovania cien. Vláda však zrušenie stropu argumentovala tým, že nízka cena LPG je neudržateľná.