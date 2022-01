Kazašský prezident rozkázal určiť presný počet obetí nepokojov

Nur-Sultan 15. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v sobotu počas rokovania s vedením tamojších silových štruktúr rozkázal ustanoviť presný počet obetí nepokojov v Kazachstane, informovala agentúra TASS.



"Počas rokovania vydal prezident niekoľko konkrétnych pokynov. Osobitá pozornosť bola venovaná otázkam všestranného vyšetrovania tragických udalostí v krajine, a to predovšetkým v Alma-Ate, ustanoveniu presného počtu obetí medzi civilným obyvateľstvom a vypracovaniu normatívneho základu pre koordináciu činnosti silových orgánov v kritických situáciách," uvádza sa vo vyhlásení Tokajevovej kancelárie.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že kazašský prezident žiada od tajomníka kazašskej bezpečnostnej rady, aby mu predložil návrhy týkajúce sa reformy systému národnej bezpečnosti.



Situácia v Kazachstane sa vyostrila po Novom roku, keď spočiatku pokojné protesty proti zvyšovaniu cien pohonných hmôt prerástli do nepokojov a zrážok s bezpečnostnými zložkami.



Tokajev po vypuknutí nepokojov odvolal vládu, prevzal vedenie štátnej bezpečnostnej rady, vyhlásil výnimočný stav a požiadal Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vedenej Ruskom o vyslanie tzv. mierových síl do Kazachstanu.



Podľa údajov Organizácie Spojených národov utrpelo počas nepokojov v Kazachstane zranenia približne 1000 ľudí. Kazašské minister vnútra hlási zatiaľ 17 obetí medzi príslušníkmi tamojších bezpečnostných zložiek a vyše 1300 ranených, píše agentúra RIA Novosti. Presný počet obetí medzi civilistami však doposiaľ nie je známy.