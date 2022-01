Kazašský prezident Tokajev sa stal predsedom vládnucej strany

Na archívnej snímke Nursultan Nazarbajev. Foto: TASR/AP

Alma-Ata 28. januára (TASR) - Delegáti mimoriadneho zjazdu kazašskej vládnucej strany Nur Otan (Svetlo vlasti) zvolili v piatok súčasného prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva za svojho nového predsedu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie jeho kancelárie.Do tejto najvyššej straníckej funkcie Tokajeva zvolili delegáti XXI. zjazdu strany jednomyseľne, uviedla prezidentská kancelária na Twitteri.Podľa agentúry Reuters sa týmto krokom zavŕšil proces odovzdania moci v krajine od jeho predchodcu Nursultana Nazarbajeva.Nazarbajev (81) vládol v Kazachstane viac ako štvrťstoročie. Z funkcie odstúpil v roku 2019, keď odovzdal moc Tokajevovi, ktorého si ako nástupcu sám vybral. Až do tohto mesiaca si ponechal rozsiahle právomoci; zostal predsedom národnej bezpečnostnej rady a šéfom vládnucej strany.Tokajev na čele bezpečnostnej rady vystriedal Nazarbajeva začiatkom januára, keď v krajine vrcholili protesty proti dvojnásobnému zvýšeniu cien pohonných hmôt. Tie prerástli do násilností i rabovania a demonštranti vzniesli okrem ekonomických aj politické požiadavky a ostro kritizovali Nazarbajeva a ľudí z jeho okolia.Aj Tokajev otvorene kritizoval bývalého prezidenta a obvinil ho, že sa nedelí o obrovské bohatstvo krajiny s obyčajnými ľuďmi. V nasledujúcich dňoch prišli kedysi vplyvní členovia Nazarbajevovho klanu o najvyššie korporátne a politické posty.Nazarbajev, ktorý sa na verejnosti objavil 18. januára prvýkrát od začiatku krízy, poprel akýkoľvek konflikt so svojím nástupcom. Dodal, že od roku 2019, keď odovzdal moc v bývalej sovietskej republike Tokajevovi, je už len