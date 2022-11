Kazašský prezident udelil po nepokojoch amnestiu demonštrantom

Astana 2. novembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev podpísal v stredu zákon udeľujúci amnestiu niektorým protestujúcim a tiež policajtom zapojeným do násilných nepokojov, ktoré začiatkom tohto roka otriasli touto stredoázijskou krajinou. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie prezidentskej kancelárie v Astane.



Prokuratúra v septembri uviedla, že amnestia sa bude týkať zhruba 1500 ľudí. Sú medzi nimi protestujúci, ako aj príslušníci zásahových síl, ktorí boli obviňovaní zo spôsobenia zranení a smrti demonštrantov. Ich trestný register bude vymazaný a tí, ktorí ešte čakajú na súd, budú prepustení na slobodu. Tokajev upozornil, že toto opatrenie sa nebude vzťahovať na osoby obvinené z najzávažnejších zločinov, akým je napríklad "pokus o prevrat".



Spočiatku pokojné protesty proti nárastu cien palív, ktoré sa začali v januári, prerástli do nepokojov a vyžiadali si 238 obetí na životoch. Úrady museli povolať na pomoc sily Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) o vojenskú pomoc. Mnohí obyvatelia demonštrovali proti vláde Tokajevovho predchodcu - dlhoročného prezidenta Nursultana Nazarbajeva - , ktorého vplyv zostal v politike citeľný aj po jeho odchode z funkcie.



Kazašské úrady sa podľa kritikov v súvislosti s protestmi dopustili mnohých neprávostí vrátane streľby do demonštrantov a mučenia zatknutých osôb. Štátni predstavitelia však trvajú na tom, že v krajine došlo k pokusu o puč vedený teroristami. Tento naratív sa však stretáva s rozsiahlym skepticizmom. AFP dodáva, že Tokajev sa v dôsledku týchto udalostí od Nazarbajeva postupne dištancoval.



O necelé tri týždne (20. novembra) sa v Kazachstane konajú predčasné prezidentské voľby. Tokajev, ktorý nastúpil do úradu v roku 2019, sa v nich bude uchádzať o znovuzvolenie.