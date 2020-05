Kazašský prezident odvolal Nazarbajevovu dcéru z funkcie predsedníčky

Nur-Sultan 2. mája (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev podpísal v sobotu výnos, ktorým pozastavil výkon poslaneckého mandátu predsedníčke hornej komory parlamentu Darige Nazarbajevovej, najstaršej dcére svojho predchodcu vo funkcii, Nursultana Nazarbajeva.



Príčiny jej odvolania nie sú nateraz známe, uviedol ruský spravodajský server Novaja gazeta. Tokajev sa však Nazarbajevovej poďakoval za vykonanú prácu, uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie.



Nazarbajev vlani v marci prekvapujúco odstúpil z funkcie prezidenta, ktorú zastával nepretržite od roku 1991. Stále je však v Kazachstane vnímaný ako veľmi vplyvný človek, napísala agentúra AFP. Odvolanie jeho dcéry z funkcie preto podľa AFP možno interpretovať aj ako boj o moc v tejto bývalej sovietskej republike, a to v situácii, keď tamojšiu ekonomiku, ktorej pilierom je vývoz ropy, vážne postihli dôsledky krízy zapríčinenej pandémiou infekčnej choroby COVID-19.



Nazarbajevová nastúpila do funkcie predsedníčky hornej komory parlamentu práve po Tokajevovi. Ten v sobotu podpísal výnos, ktorým ju zbavil poslaneckého mandátu, čím automaticky prišla aj o funkciu predsedníčky kazašského senátu.



Tokajev sa stal prezidentom Kazachstanu po predčasných voľbách, ktoré sa konali v júni minulého roka. Sprevádzali ich masové protesty. Do svojho pôsobenia vo funkcii hlavy štátu bol Tokajev predsedom Senátu, premiérom i ministrom zahraničných vecí.



V mocenskej hierarchii Kazachstanu je post predsedu Senátu druhý najdôležitejší po prezidentovi.