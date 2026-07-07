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Kazašský Ústavný súd:Tokajev sa môže usilovať o ďalšie funkčné obdobie
Nová ústava zároveň zavádza funkciu viceprezidenta a mení parlament na menší jednokomorový zákonodarný orgán.
Autor TASR
Astana 7. júla (TASR) - Kazašský ústavný súd v utorok oznámil, že prezident Kasym-Žomart Tokajev je oprávnený uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie, a to na základe novej ústavy, ktorá nadobudla platnosť minulý týždeň. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Úradu prezidenta sa Tokajev ujal 20. marca 2019 po nečakanej rezignácii dlhoročnej hlavy štátu Nursultana Nazarbajeva. Predtým pôsobil ako predseda Senátu. Oficiálne bol inaugurovaný 12. júna 2019 po víťazstve v predčasných prezidentských voľbách.
V tom čase prezident predĺžil mandát z piatich na sedem rokov, zároveň však presadil obmedzenie výkonu prezidentskej funkcie na jediné funkčné obdobie. V marci 2026 potom kazašskí občania v referende schválili novú ústavu, ktorá výrazne rozširuje právomoci prezidenta.
Obmedzenie na jedno funkčné obdobie v zásade zostáva v platnosti aj podľa novej ústavy. Na základe odvolania Tokajeva však ústavní sudcovia rozhodli, že funkčné obdobia vykonávané podľa starého zákona sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.
Rozhodnutie súdu tak v podstate zrušilo platnosť predchádzajúceho obmedzenia Tokajevovho mandátu, ktorý bol predtým limitovaný na spomínané jediné sedemročné funkčné obdobie začínajúce v roku 2022.
Tokajev (73) by sa tak mohol uchádzať o znovuzvolenie v nasledujúcich voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2029. Pri moci by tak zostal až do roku 2036.
Zatiaľ nebolo jasné, či sa Tokajev bude musieť usilovať o nový mandát v predčasných prezidentských voľbách, alebo či zostane vo funkcii až do roku 2029 podľa starej ústavy.
Nová ústava zároveň zavádza funkciu viceprezidenta a mení parlament na menší jednokomorový zákonodarný orgán.
Predčasné parlamentné voľby sú naplánované na 23. augusta.
Úradu prezidenta sa Tokajev ujal 20. marca 2019 po nečakanej rezignácii dlhoročnej hlavy štátu Nursultana Nazarbajeva. Predtým pôsobil ako predseda Senátu. Oficiálne bol inaugurovaný 12. júna 2019 po víťazstve v predčasných prezidentských voľbách.
V tom čase prezident predĺžil mandát z piatich na sedem rokov, zároveň však presadil obmedzenie výkonu prezidentskej funkcie na jediné funkčné obdobie. V marci 2026 potom kazašskí občania v referende schválili novú ústavu, ktorá výrazne rozširuje právomoci prezidenta.
Obmedzenie na jedno funkčné obdobie v zásade zostáva v platnosti aj podľa novej ústavy. Na základe odvolania Tokajeva však ústavní sudcovia rozhodli, že funkčné obdobia vykonávané podľa starého zákona sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.
Rozhodnutie súdu tak v podstate zrušilo platnosť predchádzajúceho obmedzenia Tokajevovho mandátu, ktorý bol predtým limitovaný na spomínané jediné sedemročné funkčné obdobie začínajúce v roku 2022.
Tokajev (73) by sa tak mohol uchádzať o znovuzvolenie v nasledujúcich voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2029. Pri moci by tak zostal až do roku 2036.
Zatiaľ nebolo jasné, či sa Tokajev bude musieť usilovať o nový mandát v predčasných prezidentských voľbách, alebo či zostane vo funkcii až do roku 2029 podľa starej ústavy.
Nová ústava zároveň zavádza funkciu viceprezidenta a mení parlament na menší jednokomorový zákonodarný orgán.
Predčasné parlamentné voľby sú naplánované na 23. augusta.