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Kazašský Ústavný súd:Tokajev sa môže usilovať o ďalšie funkčné obdobie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nová ústava zároveň zavádza funkciu viceprezidenta a mení parlament na menší jednokomorový zákonodarný orgán.

Autor TASR
Astana 7. júla (TASR) - Kazašský ústavný súd v utorok oznámil, že prezident Kasym-Žomart Tokajev je oprávnený uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie, a to na základe novej ústavy, ktorá nadobudla platnosť minulý týždeň. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Úradu prezidenta sa Tokajev ujal 20. marca 2019 po nečakanej rezignácii dlhoročnej hlavy štátu Nursultana Nazarbajeva. Predtým pôsobil ako predseda Senátu. Oficiálne bol inaugurovaný 12. júna 2019 po víťazstve v predčasných prezidentských voľbách.

V tom čase prezident predĺžil mandát z piatich na sedem rokov, zároveň však presadil obmedzenie výkonu prezidentskej funkcie na jediné funkčné obdobie. V marci 2026 potom kazašskí občania v referende schválili novú ústavu, ktorá výrazne rozširuje právomoci prezidenta.

Obmedzenie na jedno funkčné obdobie v zásade zostáva v platnosti aj podľa novej ústavy. Na základe odvolania Tokajeva však ústavní sudcovia rozhodli, že funkčné obdobia vykonávané podľa starého zákona sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

Rozhodnutie súdu tak v podstate zrušilo platnosť predchádzajúceho obmedzenia Tokajevovho mandátu, ktorý bol predtým limitovaný na spomínané jediné sedemročné funkčné obdobie začínajúce v roku 2022.

Tokajev (73) by sa tak mohol uchádzať o znovuzvolenie v nasledujúcich voľbách, ktoré sú naplánované na rok 2029. Pri moci by tak zostal až do roku 2036.

Zatiaľ nebolo jasné, či sa Tokajev bude musieť usilovať o nový mandát v predčasných prezidentských voľbách, alebo či zostane vo funkcii až do roku 2029 podľa starej ústavy.

Nová ústava zároveň zavádza funkciu viceprezidenta a mení parlament na menší jednokomorový zákonodarný orgán.

Predčasné parlamentné voľby sú naplánované na 23. augusta.
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