Kazcyňski: Poľsko bude pokračovať v reformách súdnictva

Varšava 21. decembra (TASR) - Poľsko bude pokračovať v snahe o reformu svojho súdneho systému. Povedal to v pondelok poľský vicepremiér a predseda tamojšej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, z ktorého citovala agentúra DPA.



Reformy súdnictva, ktoré vládna PiS presadzuje už od svojho nástupu k moci v roku 2015, vyvolali kontroverzné reakcie v Poľsku i zahraničí. Poľsko sa pre ne dostalo do sporov s Európskou komisiou (EK), podľa ktorej reformy podkopávajú nezávislosť tamojšieho súdnictva. EK v tejto veci vedie proti Poľsku už niekoľko právnych konaní.



"Chceme ukončiť fenomén závislosti súdov v Poľsku od opozície," uviedol Kaczyňski. Ďalej uviedol, že sudcovská samospráva v Poľsku funguje prakticky "za hranicami štátu", čo podľa neho nemôže ďalej takto pokračovať.



Kaczyňski zopakoval, že štruktúra poľského justičného systému je čisto vnútroštátnou záležitosťou a odmietol tvrdenia, že by v Poľsku dochádzalo k poklesu v nezávislosti súdnictva. Dodal, že ďalšie reformy by mohli viesť k zmenám v systéme ako takom, ale tiež k výmene niektorých sudcov.