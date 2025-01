Každá desiata skladba na Deezeri je vygenerovaná umelou inteligenciou

Paríž 24. januára (TASR) - Hudobná streamovacia služba Deezer v piatok uviedla, že každá desiata skladba nahraná na túto platformu je buď falošná, alebo ide len o zvuk vytvorený programami umelej inteligencie. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Technológie spoločnosti na odhaľovanie podvodov, zavedené v roku 2023, odhalili, že "každý deň je na platformu z celkového počtu nahraných trekov približne desať percent kompletne vytvorených umelou inteligenciou", uviedla vo vyhlásení spoločnosť Deezer so sídlom v Paríži.



Úspech jej technológií, ktoré dokážu identifikovať obsah umelej inteligencie "bez potreby rozsiahleho školenia na špecifické databázy", ju vlani v decembri viedol k žiadosti o dva patenty.



Spoločnosť Deezer tvrdí, že jej cieľom je lepšie platiť skutočným hudobníkom tým, že bude odstraňovať falošné skladby, ktoré sa streamujú prostredníctvom podvodných účtov vytvorených so zámerom odmeňovať "umelcov". Mnohé falošné skladby môžu kopírovať hlasy existujúcich umelcov, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú autorské práva, alebo napodobňovať populárne piesne.



Deezer sa teraz zameriava na systém označovania obsahu vytvoreného umelou inteligenciou, ktorý by bol vylúčený z jej odporúčaných zoznamov na počúvanie. "Umelá inteligencia čoraz viac narúša hudobný ekosystém," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ spoločnosti Alexis Lanternier.



Spoločnosť Deezer v priebehu januára oznámila, že upraví svoj model odmeňovania v snahe lepšie platiť umelcom, ktorých skladby sa sťahujú menej, ale majú rozmanitejšiu základňu poslucháčov.