Každý kto v Británii pracuje pre Rusko sa musí prihlásiť do systému

Londýn 1. apríla (TASR) - Britská vláda v utorok oznámila, že každý, kto v Británii pracuje pre Rusko, sa bude musieť zaregistrovať do nového systému registrácie zahraničného vplyvu, ktorého spustenie je naplánované na júl. V prípade, že tak tieto osoby neurobia, bude im hroziť väzenie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Štátny tajomník britského ministerstva vnútra pre bezpečnosť Dan Jarvis uviedol, že na Rusko sa budú vzťahovať najprísnejšie obmedzenia systému registrácie zahraničného vplyvu. To znamená, že každý, koho ruská vláda alebo s ňou prepojený subjekt poverí vykonávaním činnosti v Británii, musí túto aktivitu nahlásiť, inak mu hrozí až päť rokov väzenia.



Rusko je po Iráne druhým štátom zaradeným na tento zoznam, ktorého cieľom je podľa vlády posilniť národnú bezpečnosť Británie pred skrytými zahraničnými vplyvmi.



„Rusko predstavuje akútnu hrozbu pre národnú bezpečnosť Británie,“ povedal Jarvis. Štátny tajomník zdôraznil „nepriateľské skutky“, ako otravu bývalého ruského špióna a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou v meste Salisbury na juhu Anglicka v roku 2018, špionáž, podpaľačstvo a kybernetické útoky vrátane útokov na poslancov britského parlamentu prostredníctvom kampaní typu tzv. spear-phishingu. Poukázal tiež na ruskú vojnu na Ukrajine a zámer Moskvy “podkopať európsku a globálnu bezpečnosť“.



Opatrenie sa týka ľudí pracujúcich pre ruské vládne inštitúcie, ozbrojené sily, políciu, spravodajské služby, parlament a súdnictvo. Vláda podľa Jarvisa v rámci tohto opatrenia tiež plánuje „špecifikovať niekoľko politických strán, ktoré sú kontrolované Ruskom, vrátane strany Jednotné Rusko“.



Podľa britskej ministerky vnútra Yvette Cooperovej nové pravidlá sťažia Rusku vykonávať nepriateľské akcie voči Británii.



Systém registrácie zahraničného vplyvu mal vstúpiť do platnosti už v roku 2024, vláda premiéra Keira Starmera však po júlových voľbách oznámila, že jeho zavedenie sa odkladá. Jarvis tvrdí, že systém začne platiť od 1. júla tohto roku.