Každý piaty žiak 1. ročníka strednej školy v ČR je finančne negramotný

Praha 15. augusta (TASR) - Výbornú úroveň v oblasti finančnej gramotnosti dosahuje približne tretina študentov prvých ročníkov stredných škôl v ČR. Zároveň však takmer každý piaty je finančne negramotný. Školu ako hlavný informačný zdroj o financiách označilo len 30 percent študentov. Vyplýva to z výsledkov testovania Českej školskej inšpekcie (ČŠI) o vedomostiach žiakov o financiách, ktoré sa naučili na základnej škole. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Priemerná úspešnosť študentov v testovaní bola 59 percent, pričom chlapci na tom boli o niečo lepšie. Rozdiel medzi pohlaviami sa však výrazne prehĺbil v najlepšej kategórii - sem sa zaradilo 38 percent chlapcov a len približne 28 percent dievčat. Rozdiel tiež zohrával socioekonomický status - čím bol nižší, tým mal študent horší výsledok.



Test sa skladal z piatich tematických okruhov - študenti boli úspešnejší v téme daní, osobných financií a finančných produktov. Horšie na tom boli v hospodárení domácnosti a v oblasti bezpečného správania sa pri platení. "Vysoký podiel žiakov vyjadril svoju nízku sebadôveru v zvládaní niektorých dôležitých tém finančnej gramotnosti ako je porozumenie výpisom z účtu, vybavovanie reklamácie kúpeného tovaru či prevody peňazí z účtu na účet," uviedla ako príklad inšpekcia.



Z výskumu tiež vyplynulo, že hlavnými informačnými zdrojmi v oblasti financií sú pre mladých študentov rodina, internet a sociálne siete. "Školu ako hlavný zdroj informácií o peniazoch a financiách uviedlo len 30 percent žiakov," spresnila školská inšpekcia.



Zároveň zdôraznila, že informácie nemusia byť dostatočne kvalitné v prípade rodín s nižším socioekonomickým statusom. Podľa ČŠI nie je ideálne ani to, že žiaci mali ako hlavný zdroj informácií o peniazoch internet. "Prostredie internetu a sociálnych sietí v sebe skrýva rad rizík spojených s prostredím neoverených či dokonca zavádzajúcich informácií," dodali inšpektori.



Na základe zistení z tohto prieskumu by sa školy podľa ČŠI mali cielene a intenzívne snažiť reálnymi príkladmi zo života ovplyvniť myslenie žiakov smerom k zodpovednejšiemu a rozvážnejšiemu prístupu v oblasti financií. Rozšíriť vzdelávanie v tejto oblasti plánujú podľa stanice ČT24 dve tretiny stredných škôl v ČR.



Na testovaní, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2022, sa zúčastnilo 370 stredných škôl s viac než 26.000 žiakmi.