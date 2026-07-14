< sekcia Zahraničie
Každý tretí Nemec mal v súvislosti s vlnou horúčav zdravotné problémy
Medzi najčastejšie ťažkosti patrili na základe výsledkov prieskumu únava a vyčerpanie (71 percent), ako aj problémy so spánkom (68 percent).
Autor TASR
Hamburg 14. júla (TASR) - Približne každý tretí obyvateľ Nemecka mal v súvislosti s terajšou vlnou horúčav zdravotné problémy. Podľa zdravotnej poisťovne DAK-Gesundheit, ktorá si objednala štúdiu u inštitútu Forsa, je tento podiel vyšší ako v rovnakom prieskume z predchádzajúcich rokov. Prvá štúdia o horúčavách bola vypracovaná v roku 2022, pripomenula agentúra DPA, píše TASR.
Medzi najčastejšie ťažkosti patrili na základe výsledkov prieskumu únava a vyčerpanie (71 percent), ako aj problémy so spánkom (68 percent). Okrem toho viac ako polovica osôb so zdravotnými problémami uviedla ťažkosti s krvným obehom (64 percent) a bolesti hlavy (52 percent). Závraty pociťovalo 32 percent a stratu chuti do jedla 27 percent opýtaných.
Spomedzi opýtaných žien pociťovalo ťažkosti až 40 percent, čo je takmer dvojnásobne viac ako u mužov (21 percent). Päť percent respondentiek vyhľadalo pre zdravotné ťažkosti súvisiace s horúčavami lekára. Avšak oveľa viac žien sa domnievalo, že by lekára mali vyhľadať - s týmto názorom súhlasilo 13 percent z nich.
Zo štúdie poisťovne DAK-Gesundheit vyplýva, že niečo menej ako dve tretiny respondentov majú z horúčav veľké alebo extrémne obavy, pričom tri štvrtiny považujú súčasné opatrenia na ochranu pred horúčavami za nedostatočné. Generálny riaditeľ poisťovne Andreas Storm to označil za „alarmujúce“.
Inštitút Forsa uskutočnil pre DAK-Gesundheit reprezentatívny online prieskum medzi 1519 nemeckými občanmi vo veku od 18 rokov od 22. júna do 1. júla 2026.
DPA v tejto súvislosti poznamenala, že odborný časopis Nature Health nedávno publikoval medzinárodnú metaštúdiu, ktorá skúmala vplyv horúčav na duševný stav. Výskumníci zistili, že ľudia v Brazílii, v Čile, v Kanade a na Novom Zélande boli po vlne horúčav častejšie hospitalizovaní pre duševné poruchy a poruchy správania.
Medzi najčastejšie ťažkosti patrili na základe výsledkov prieskumu únava a vyčerpanie (71 percent), ako aj problémy so spánkom (68 percent). Okrem toho viac ako polovica osôb so zdravotnými problémami uviedla ťažkosti s krvným obehom (64 percent) a bolesti hlavy (52 percent). Závraty pociťovalo 32 percent a stratu chuti do jedla 27 percent opýtaných.
Spomedzi opýtaných žien pociťovalo ťažkosti až 40 percent, čo je takmer dvojnásobne viac ako u mužov (21 percent). Päť percent respondentiek vyhľadalo pre zdravotné ťažkosti súvisiace s horúčavami lekára. Avšak oveľa viac žien sa domnievalo, že by lekára mali vyhľadať - s týmto názorom súhlasilo 13 percent z nich.
Zo štúdie poisťovne DAK-Gesundheit vyplýva, že niečo menej ako dve tretiny respondentov majú z horúčav veľké alebo extrémne obavy, pričom tri štvrtiny považujú súčasné opatrenia na ochranu pred horúčavami za nedostatočné. Generálny riaditeľ poisťovne Andreas Storm to označil za „alarmujúce“.
Inštitút Forsa uskutočnil pre DAK-Gesundheit reprezentatívny online prieskum medzi 1519 nemeckými občanmi vo veku od 18 rokov od 22. júna do 1. júla 2026.
DPA v tejto súvislosti poznamenala, že odborný časopis Nature Health nedávno publikoval medzinárodnú metaštúdiu, ktorá skúmala vplyv horúčav na duševný stav. Výskumníci zistili, že ľudia v Brazílii, v Čile, v Kanade a na Novom Zélande boli po vlne horúčav častejšie hospitalizovaní pre duševné poruchy a poruchy správania.