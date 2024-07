KCNA: Bieloruský minister zahraničných vecí pricestoval do KĽDR

Pchjongjang 24. júla (TASR) - Bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov v utorok pricestoval na návštevu do Severnej Kórey, kde ho pozvala šéfka severokórejskej diplomacie Čche Son-hui, uviedla v stredu severokórejská tlačová agentúra KCNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ryžankov bude v KĽDR pravdepodobne do piatku. Témou rozhovorov by podľa juhokórejskej agentúry Jonhap mala byť vzájomná spolupráca oboch krajín ako aj posilnenie spolupráce Bieloruska, KĽDR a Ruska.



Medzitým delegácia vedená ruským generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom, ktorá bola na návšteve Severnej Kórey, opustila v utorok Pchjongjang, uviedla KCNA. Krasnov sa stretol so svojím severokórejským náprotivkom a ďalšími predstaviteľmi KĽDR a diskutovali o otázkach bilaterálnej spolupráce.



Bielorusko je najbližším spojencom Ruska a dlhodobo podporuje inváziu Ruska na Ukrajinu. Severná Kórea údajne dodala Rusku zbrane na použitie vo vojne na Ukrajine a Moskva jej poskytuje pomoc v oblasti zbrojného programu. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vlani v septembri počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom navrhol trojstrannú spoluprácu medzi Moskvou, Minskom a Pchjongjangom.