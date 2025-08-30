< sekcia Zahraničie
KCNA: Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov KĽDR padlých za Rusko
Pchjongjang 30. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov, ktorí padli v boji proti ukrajinským silám v Rusku, a vyjadril im sústrasť. Informovala o tom v sobotu severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Pchjongjang dosiaľ nepotvrdil, koľko jeho vojakov zahynulo v boji za Rusko. Južná Kórea však ich počet odhaduje na približne 600, pričom tisíce ďalších utrpelo v boji zranenia.
Juhokórejské a západné spravodajské služby tvrdia, že Severná Kórea vyslala v roku 2024 do Ruska viac ako 10.000 vojakov, a to najmä do Kurskej oblasti, do ktorej minulý rok nečakane vpadli ukrajinské jednotky a obsadili tam časti územia. Okrem vojakov podľa nich KĽDR poslala Rusku aj vojenské vybavenie. KĽDR až v apríli potvrdila, že vysala jednotky na pomoc Rusku a taktiež priznala, že jej vojaci zahynuli v boji.
KCNA informuje, že Kim Čong-un v piatok predniesol prejav rodinám padlých vojakov po tom, čo sa minulý týždeň stretol s niektorými z nich na verejnej ceremónii, kde vyznamenal vojakov navrátených z bojového frontu.
„Veľa myslím na rodiny ostatných martýrov, ktoré tam neboli prítomné. Preto som toto stretnutie zariadil, keďže som sa chcel stretnúť a potešiť zarmútené rodiny všetkých hrdinov a trochu im uľaviť od ich smútku a utrpenia,“ povedal podľa KCNA severokórejský vodca.
Kim tiež sľúbil postaviť pamätník v hlavnom meste a zriadiť novú ulicu pre zarmútené rodiny, zatiaľ čo štát poskytne plnú podporu deťom vojakov, píše AFP. „Ja, náš štát a naša armáda za ne (deti) prevezmeme plnú zodpovednosť a vychováme ich obdivuhodne ako verných a statočných bojovníkov, podobne ako boli ich otcovia,“ dodal Kim Čong-un.
