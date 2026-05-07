KCNA: Severná Kórea nie je viazaná Zmluvou o nešírení jadrových zbraní
Vyhlásenie prišlo v čase, keď v sídle OSN prebieha 11. konferencia o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Soul 7. mája (TASR) - KĽDR nie je viazaná žiadnou zmluvou o nešírení jadrových zbraní, uviedol stály predstaviteľ krajiny pri Organizácii Spojených národov (OSN) Kim Song. Vo štvrtok o tom informovali agentúry Reuters a Jonhap s odvolaním sa na severokórejskú agentúru KCNA, píše TASR.
„Dôrazne odsudzujem hanebné správanie niektorých krajín, vrátane Spojených štátov, ktoré nesúhlasia so zákonným a legitímnym vlastníctvom jadrových zbraní KĽDR a s jej prirodzeným právom ako suverénneho štátu uplatňovať opatrenia na sebaobranu,“ uviedol Kim Song.
Podľa stáleho predstaviteľa Pchjongjang „využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní transparentným spôsobom“.
Dodal, že postavenie Severnej Kórey ako jadrovej veľmoci „sa nemení v závislosti od rétorických tvrdení alebo jednostranných želaní cudzincov“. Krajina podľa jeho slov nie je viazaná spomínanou zmluvou „za žiadnych okolností“.
