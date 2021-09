KCNA: Severná Kórea otestovala novú hypersonickú strelu

Soul 29. septembra (TASR) - Severná Kórea v utorok úspešne otestovala novú hypersonickú strelu Hwasong-8, informovala v stredu skoro ráno štátna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA). Píšu o tom agentúry DPA, AP a Jonhap.



KCNA spresnila, že test prebehol na kozmodróme Sohe, známejšom pod názvom Tongčchang-ri a mal "veľký strategický význam".



Severokórejský denník Rodong sinmun zverejnil zo skúšky fotografiu, na ktorej vidno, ako táto hypersonická zbraň stúpa k oblohe, píše agentúra AFP.



Generálny štáb juhokórejskej armády predtým uviedol, že z vnútrozemia KĽDR smerom na východ nad Japonské more bola v utorok okolo 06.40 h miestneho času (v pondelok o 23.20 h SELČ) vypálená strela krátkeho doletu. Juhokórejská armáda neuviedla, či išlo o balistickú strelu, ani akú vzdialenosť preletela.



Hovorca japonského ministerstva obrany, ktorý nechcel byť menovaný, agentúre AFP povedal, že mohlo ísť o balistickú strelu, ktorá dopadla do mora mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska.



Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.



Severná Kórea odpálila 15. septembra do Japonského mora dve rakety krátkeho doletu. Krátko predtým KĽDR skúšobne odpálila nový typ riadených striel dlhého doletu.