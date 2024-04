KDH a KDU-ČSL: Vzťahy SR a ČR sú nadštandardné, hrozbou je populizmus

Brno 22. apríla (TASR) - Zrušené medzivládne konzultácie medzi slovenskou a českou vládou nič nemenia na nadštandardných vzťahoch oboch krajín. V pondelok sa na tom zhodli predstavitelia KDH a KDU-ČSL na rokovaní v Brne. Za spoločnú hrozbu označili nástup populizmu a nárast ruského vplyvu, TASR o tom informovalo tlačové oddelenie KDH a KDU-ČSL.



"Jedna zrušená medzivládna konzultácia nič nemení na našich nadštandardných vzťahoch," zdôraznil český minister životného prostredia a podpredseda KDU-ČSL Petr Hladík. Minister pôdohospodárstva Marek Výborný dodal, že Slovensko je pre ČR napriek odloženej medzivládnej spolupráci jedným z hlavných zahraničných partnerov.



Strany sa tiež zhodli, že sa v oboch krajinách stretávajú s nástupom populizmu a nárastom ruského vplyvu, čo označili za hrozbu. "Stretávame sa so spoločným problémom, a to je vzostup populistických strán, ktoré ohrozujú podstatu demokracie. Chcem zdôrazniť, že Slovákov stále považujem za bratov. S čím mám problém, je populizmus a podpora Putinovho režimu," dodal Hladík.



Podpredseda a poslanec KDH Marián Čaučík podotkol, že českí partneri pozvali slovenských kresťanských demokratov na Moravu v čase, keď tam mala rokovať vláda SR a ČR. Cieľom bolo podľa neho vyslať signál, že Slovensko aj KDH má v zahraničí partnerov a vie spolupracovať. "Táto spolupráca je o to dôležitejšia v čase, keď vidíme, že sloboda a demokracia nám nepadli z oblohy, ale, naopak, je potrebné aj po novembri 89 bojovať. Vážime si toto dlhoročné partnerstvo a v zápase o demokraciu budeme pokračovať aj naďalej," dodal.



Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Zdôvodnilo to nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky, ako napríklad stretnutím šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Turecku. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský začiatkom apríla uviedol, že hoci rozhodnutie Česka vzťahy medzi krajinami ovplyvnilo, ostávajú "veľmi dobré".











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)