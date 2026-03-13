< sekcia Zahraničie
KDH čaká od prezidenta, že na stretnutí s Rašim nezostane pri frázach
Hnutie poukázalo, že na zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov vyzývalo prezidenta koncom februára v liste.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Opozičné KDH očakáva od prezidenta SR Petra Pellegriniho, že na pondelkovom (16. 3.) stretnutí s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD) nezostane len pri všeobecných frázach o politickej kultúre. Hnutie poukázalo, že na zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov vyzývalo prezidenta koncom februára v liste. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
„Kresťanskí demokrati pripomínajú, že nefunkčný parlament nie je len teoretický politický problém, ale priamo dopadá na peňaženky ľudí. Kým si koalícia rieši mocenské vojny a odkladá opozičné zákony, nerieši sa vládna konsolidačná kríza a občanom klesajú reálne výplaty. KDH bude preto výsledky pondelkového stretnutia pozorne sledovať a naďalej vyvíjať tvrdý tlak na návrat štátu do medzí zákona a poriadku,“ vyhlásilo hnutie.
Prezident na stretnutí od Rašiho podľa neho musí žiadať ukončenie „legislatívneho chaosu“, v ktorom si koalícia „vlastnú beztrestnosť schvaľuje v zrýchlenom konaní za pár hodín“ a odsúva opozičné návrhy.
Opozičné KDH vyzvalo koncom februára v liste prezidenta Petra Pellegriniho k aktívnemu výkonu prezidentských právomocí pri ochrane ústavnosti a parlamentnej demokracie. Žiadalo zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov so zámerom sfunkčniť chod štátu a riešiť skutočné problémy ľudí. Zároveň chcelo, aby vyzval vládu na splnenie jej ústavnej povinnosti požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Rovnako žiadalo, aby začal aktívne využívať svoje právo veta pri „prílepkoch“ a zneužívaní skráteného legislatívneho procesu.
Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok popoludní stretne v Prezidentskom paláci s predsedom NR SR Richardom Rašim. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Hlavnou témou má byť stav legislatívneho procesu a s tým spojené nevyriešené témy.
