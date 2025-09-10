< sekcia Zahraničie
KDH tvrdí, že pozmeňujúci návrh potvrdzuje, že Šaško konal nezákonne
Majerský si takisto myslí, že pozmeňujúci návrh upravuje zákonnosť nezákonného postupu ministra.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Opozičné KDH volá po konci ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) vo funkcii. Tvrdí, že konal nezákonne pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Upozorňuje na to, že nezákonnosť potvrdzuje aj pozmeňujúci návrh k zákonu o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Františka Majerského a Petra Stachuru (obaja KDH) na stredajšej tlačovej konferencii.
„To, čo sme spomínali, že Šaško koná nezákonne a poveruje vykonávaním ZZS štyri stanice záchranky, na ktoré nemá legitímny a legálny dôvod, sa stáva pravdou. V stredu sa odhlasuje zákon o psychológoch, do ktorého minister Šaško priniesol pozmeňovák, ktorý práve tento nelegálny stav upravuje. Fakticky sa týmto spôsobom priznáva k tomu, že nelegálnym spôsobom dal tieto záchranky do činnosti firmám, ktoré tam pôsobili doteraz a ktorým tieto licencie už vypršali,“ skonštatoval Stachura.
Majerský si takisto myslí, že pozmeňujúci návrh upravuje zákonnosť nezákonného postupu ministra. Namietal, že Šaško v auguste poveril prevádzkovaním staníc poskytovateľov, ktorým sa skončila licencia, čo podľa neho nebolo zákonne možné. Spolu so Stachurom preto apelovali na Šaškov odchod z ministerského kresla. „Takáto nezákonná činnosť ministra nesmie ostať nepovšimnutá. My ho dnešným dňom opäť vyzývame, aby konal zodpovedne a vyvodil voči sebe politickú zodpovednosť a aby odstúpil,“ dodal Stachura.
Pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti predložil Zdenko Svoboda (Hlas-SD). Výbor NR SR pre zdravotníctvo ho schválil. Má priniesť zmenu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva by tak po novom mohlo v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie by rezort podľa návrhu vydával najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia.
„To, čo sme spomínali, že Šaško koná nezákonne a poveruje vykonávaním ZZS štyri stanice záchranky, na ktoré nemá legitímny a legálny dôvod, sa stáva pravdou. V stredu sa odhlasuje zákon o psychológoch, do ktorého minister Šaško priniesol pozmeňovák, ktorý práve tento nelegálny stav upravuje. Fakticky sa týmto spôsobom priznáva k tomu, že nelegálnym spôsobom dal tieto záchranky do činnosti firmám, ktoré tam pôsobili doteraz a ktorým tieto licencie už vypršali,“ skonštatoval Stachura.
Majerský si takisto myslí, že pozmeňujúci návrh upravuje zákonnosť nezákonného postupu ministra. Namietal, že Šaško v auguste poveril prevádzkovaním staníc poskytovateľov, ktorým sa skončila licencia, čo podľa neho nebolo zákonne možné. Spolu so Stachurom preto apelovali na Šaškov odchod z ministerského kresla. „Takáto nezákonná činnosť ministra nesmie ostať nepovšimnutá. My ho dnešným dňom opäť vyzývame, aby konal zodpovedne a vyvodil voči sebe politickú zodpovednosť a aby odstúpil,“ dodal Stachura.
Pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti predložil Zdenko Svoboda (Hlas-SD). Výbor NR SR pre zdravotníctvo ho schválil. Má priniesť zmenu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva by tak po novom mohlo v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie by rezort podľa návrhu vydával najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia.