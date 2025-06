KDH víta zhodu na samite NATO

Bratislava 25. júna (TASR) - Opozičné KDH víta, že na samite NATO v holandskom Haagu došlo v stredu k zhode všetkých členských štátov Aliancie na navýšení výdavkov na obranu až do roku 2035 s vlastnou trajektóriou a k potvrdeniu záväzku vzájomnej obrany 32 spojeneckých štátov. Hnutie Slovensko sa obáva netransparentných nákupov zo strany ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD).



„Schválené postupné zvyšovanie HDP do obranného priemyslu musíme využiť na vlastnú výrobu, rozvoj obranného priemyslu a následný export,“ zdôraznilo KDH. Vlastná trajektória rozdelenia výdavkov je podľa hnutia pozitívna informácia, ale musí byť aj správne uchopená. „V rámci navýšenia výdavkov na 3,5 percenta považujeme za nevyhnutné investovať do zvýšenia bojaschopnosti armády a vojenských kapacít,“ doplnilo.



Duálne investície, teda investície do nemocníc a infraštruktúry považuje KDH za dobré a nutné, no nesmú byť podľa neho na úkor reálnej obranyschopnosti Slovenska. Hnutie poukazuje tiež na potrebu zabezpečiť sociálnu stabilitu krajiny. Zároveň očakáva plán investícií a ich spoločnú kontrolu. Navrhuje tiež ad hoc zasadnutia príslušných parlamentných výborov k výdavkom na obranu, alebo zriadenie a fungovanie komisie zloženej z odborníkov na obranu.



Líder hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady SR Igor Matovič upozorňuje, že minister obrany Robert Kaliňák sa už dva roky snaží presunúť výstavbu nemocníc, ciest a mostov pod rezort obrany, aby mohol investície realizovať v špeciálnom režime s utajeným režimom verejného obstarávania. „Napriek sľubom (premiéra) Roberta Fica sa výdavky na obranu budú navyšovať. A Kaliňákovi už teraz tečú slinky na tie miliardy, ktoré bude môcť míňať cez netransparentné nákupy a dohadzovanie kšeftov svojim kamarátom,“ komentoval bývalý minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Členské krajiny NATO sa v stredu dohodli na tom, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na päť percent hrubého domáceho produktu. V záverečnom vyhlásení samitu v holandskom Haagu lídri 32 spojeneckých štátov tiež potvrdili záväzok vzájomnej obrany.