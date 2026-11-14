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KDNP vyzvala Sesztáka, aby sa vzdal poslaneckého mandátu
Rétvári v príspevku uviedol, že od Sesztáka očakáva vrátenie parlamentného mandátu a preukázanie svojej neviny pred vyšetrovateľmi.
Autor TASR
Budapešť 14. novembra (TASR) – Predseda poslaneckého klubu maďarskej opozičnej Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) Bence Rétvári v sobotu na Facebooku vyzval poslanca a bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, aby sa vzdal poslaneckého mandátu a očistil svoje meno pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server index.hu.
Rétvári v príspevku uviedol, že od Sesztáka očakáva vrátenie parlamentného mandátu a preukázanie svojej neviny pred vyšetrovateľmi. Pripomenul pritom piatkovú správu Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý počas domových a terénnych prehliadok v kauze spojenej s bývalým ministrom zaistil rozsiahlu finančnú hotovosť.
Šéf poslancov KDNP zároveň poukázal na vyjadrenie Sesztákovho obhajcu Gábora Pappa, podľa ktorého nájdené peniaze nepatrili jeho klientovi.
„Táto kauza je individuálnym trestným prípadom a trestné konanie sa musí ostro oddeliť od nášho politického spoločenstva. Péter Magyar sa ju snaží využiť na to, aby celú pravicu vykreslil ako zločineckú organizáciu. To čo najdôraznejšie odmietame,“ reagoval Rétvári na vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara.
Predseda maďarskej vlády v súvislosti s najnovšími zisteniami vyšetrovateľov vyhlásil, že strana Fidesz ako politický subjekt prestala existovať a expremiéra Viktora Orbána označil za „padlého a vystrašeného mafiánskeho bossa“.
NVVH v piatok oznámil, že počas dvojdňovej razie v súvislosti s trestným stíhaním bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka zaistil finančnú hotovosť v celkovej hodnote približne 6,5 miliardy forintov (takmer 17 miliónov eur). Peniaze boli ukryté v trezoroch, skladoch, poľnohospodárskych objektoch i zakopané v lesoch.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Rétvári v príspevku uviedol, že od Sesztáka očakáva vrátenie parlamentného mandátu a preukázanie svojej neviny pred vyšetrovateľmi. Pripomenul pritom piatkovú správu Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH), ktorý počas domových a terénnych prehliadok v kauze spojenej s bývalým ministrom zaistil rozsiahlu finančnú hotovosť.
Šéf poslancov KDNP zároveň poukázal na vyjadrenie Sesztákovho obhajcu Gábora Pappa, podľa ktorého nájdené peniaze nepatrili jeho klientovi.
„Táto kauza je individuálnym trestným prípadom a trestné konanie sa musí ostro oddeliť od nášho politického spoločenstva. Péter Magyar sa ju snaží využiť na to, aby celú pravicu vykreslil ako zločineckú organizáciu. To čo najdôraznejšie odmietame,“ reagoval Rétvári na vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara.
Predseda maďarskej vlády v súvislosti s najnovšími zisteniami vyšetrovateľov vyhlásil, že strana Fidesz ako politický subjekt prestala existovať a expremiéra Viktora Orbána označil za „padlého a vystrašeného mafiánskeho bossa“.
NVVH v piatok oznámil, že počas dvojdňovej razie v súvislosti s trestným stíhaním bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka zaistil finančnú hotovosť v celkovej hodnote približne 6,5 miliardy forintov (takmer 17 miliónov eur). Peniaze boli ukryté v trezoroch, skladoch, poľnohospodárskych objektoch i zakopané v lesoch.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)