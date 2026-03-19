KDR a Rwanda sa po rokovaniach v USA dohodli na zmiernení napätia
Autor TASR
Washington 19. marca (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) a Rwanda sa počas rokovaní vo Washingtone dohodli, že podniknú „konkrétne kroky“ na zmiernenie napätia a napredovanie v rámci mierovej dohody uzavretej minulý rok, uvádza sa v spoločnom vyhlásení týchto afrických krajín a USA. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V dňoch 17. a 18. marca 2026 sa zástupcovia Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Rwandy stretli vo Washingtone a dohodli sa na konkrétnych krokoch na ďalšiu implementáciu“ minuloročnej dohody, uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Konflikt vo východnej časti KDR, ktoré má pod kontrolou ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) podporované Rwandou, pokračuje napriek tomu, že tieto dve susedné krajiny podpísali minulý rok mierovú dohodu sprostredkovaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
