KDR chce proti ochoreniu mpox zaočkovať štyri milióny ľudí, najmä deti

Kinshasa 19. augusta (TASR) - Spojené štáty americké prisľúbili Konžskej demokratickej republike (KDR) dodanie 50.000 dávok vakcíny proti ochoreniu mpox známemu v minulosti ako opičie kiahne. Japonsko v pondelok súhlasilo s odoslaním 3,5 milióna dávok určených "len pre deti". S odvolaním sa na informovaný zdroj o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Zdroj dodal, že KDR "plánuje zaočkovať štyri milióny ľudí vrátane 3,5 milióna detí".



Minister zdravotníctva KDR Samuel-Roger Kamba vyjadril nádej, že vakcíny sa v KDR objavia do budúceho týždňa. "Vakcína je riešením našich problémov," dodal a vyzval ľudí, aby sa nechali zaočkovať. Argumentoval, že v KDR od začiatku roka registrujú 16.700 prípadov nakazenia mpox a "o niečo viac ako 570" úmrtí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulú stredu vyhlásila v súvislosti so šírením ochorenia mpox v afrických štátoch stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Od júla totiž hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bol zistený aj vo Švédsku, Pakistane a na Filipínach.



WHO v pondelok vyzvala postihnuté krajiny, aby zintenzívnili očkovacie programy. Vyzvala ich tiež, aby "zvýšili úsilie na dôkladné vyšetrenie prípadov a prepuknutia choroby mpox", aby pochopili jej prenos a zabránili šíreniu "na členov domácností a komunity". Uviedla, že úrady musia byť pripravené poskytnúť jedlo a inú podporu pacientom s mpox "vrátane, ak je to oprávnené a možné, izolácie v centrách starostlivosti a poradenstva pre domácu starostlivosť".



WHO zdôraznila, že je potrebná aj väčšia "cezhraničná spolupráca" na monitorovanie a riešenie možných prípadov mpox "bez uchyľovania sa k všeobecným cestovným a obchodným obmedzeniam, ktoré zbytočne ovplyvňujú ekonomiku" na miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovni.



Vírus, predtým nazývaný opičie kiahne, bol objavený v roku 1958 v Dánsku u opíc chovaných na výskum. U ľudí bol prvýkrát detegovaný v roku 1970 na území dnešnej KDR. Jeho nový kmeň - clade 1b - sa šíri ľahšie a spôsobuje smrť v približne 3,6 percentách prípadov, pričom deti sú podľa WHO ohrozenejšie.



Ochorenie mpox je spôsobené vírusom prenášaným na ľudí infikovanými zvieratami, ale môže sa tiež preniesť z človeka na človeka prostredníctvom blízkeho fyzického kontaktu. Ochorenie spôsobuje horúčku, bolesti svalov a veľké kožné lézie podobné vredom.