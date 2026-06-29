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KDR: Epidémia eboly sa rozšírila do štvrtej provincie
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri.
Autor TASR
Kinshasa 29. júna (TASR) - Najmenej jeden prípad nákazy ebolou bol potvrdený v štvrtej provincii Konžskej demokratickej republiky (KDR). Pre agentúru AFP to v pondelok uviedli tamojšie zdravotnícke zdroje, píše TASR.
Prípad zaznamenali v provincii Haut-Uélé na hraniciach s Južným Sudánom a Stredoafrickou republikou. Ide o osobu, ktorá sa vrátila z mesta Bunia - hlavného mesta provincie Ituri a epicentra najnovšej epidémie eboly.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Nákaza tiež zasiahla provincie Severné Kivu a Južné Kivu a vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.
Prípad zaznamenali v provincii Haut-Uélé na hraniciach s Južným Sudánom a Stredoafrickou republikou. Ide o osobu, ktorá sa vrátila z mesta Bunia - hlavného mesta provincie Ituri a epicentra najnovšej epidémie eboly.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Nákaza tiež zasiahla provincie Severné Kivu a Južné Kivu a vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.