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KDR: Epidémia eboly sa rozšírila do štvrtej provincie

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Na archívnej snímke z 18. júna 2026 zdravotníci ošetrujú pacienta, ktorý je nakazený ebolou v meste Ituri v Konžskej demokratickej republike (KDR). Foto: TASR/AP

Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri.

Autor TASR
Kinshasa 29. júna (TASR) - Najmenej jeden prípad nákazy ebolou bol potvrdený v štvrtej provincii Konžskej demokratickej republiky (KDR). Pre agentúru AFP to v pondelok uviedli tamojšie zdravotnícke zdroje, píše TASR.

Prípad zaznamenali v provincii Haut-Uélé na hraniciach s Južným Sudánom a Stredoafrickou republikou. Ide o osobu, ktorá sa vrátila z mesta Bunia - hlavného mesta provincie Ituri a epicentra najnovšej epidémie eboly.

Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Nákaza tiež zasiahla provincie Severné Kivu a Južné Kivu a vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.

Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.
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