KDR obvinila Rwandu zo zabitia viac ako 1500 civilistov
Nové boje na východe KDR vypukli iba niekoľko dní po tom, čo prezidenti KDR a Rwandy podpísali mierovú dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi.
Autor TASR
Kinshasa 1. januára (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) vo štvrtok obvinila susednú Rwandu zo zabitia viac ako 1500 civilistov od začiatku decembra, keď povstalci z Hnutia 23. marca (M23) podporovaní vládou v Kigali spustili novú ofenzívu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nové boje na východe KDR vypukli iba niekoľko dní po tom, čo prezidenti KDR a Rwandy podpísali mierovú dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi. Rebelom sa odvtedy podarilo obsadiť kľúčové mesto Uvire a odrezali tak KDR od svojho spojenca Burundi.
Kinshasa tiež obvinila Kigali z toho, že vyslalo „tri nové rwandské prápory“ do východnej provincie Južné Kivu s cieľom postupovať smerom do juhovýchodnej banskej provincii Tanganika.
Nový postup M23 po šiestich mesiacoch pokoja zbraní už odsúdili Spojené štáty. Konanie Rwandy označil v polovici decembra americký minister zahraničných vecí Marco Rubio za jasné porušenie mierovej dohody. M23 sa následne po americkej kritike zaviazalo z Uvire stiahnuť. Miestne bezpečnostné sily však oznámili, že v meste zostali členovia M23 v civile.
Podľa Organizácie Spojených národov od začiatku novej ofenzívy už viac ako 80.000 ľudí utieklo cez hranice do Burundi a provincii Južné Kivu muselo svoje domovy opustiť najmenej pol milióna ľudí.
