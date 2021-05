KDR oznámila koniec 12. epidémie eboly, vyžiadala si šesť obetí

Kinshasa 3. mája (TASR) - Úrady stredoafrickej Konžskej demokratickej republiky (KDR) vyhlásili v pondelok epidémiu eboly za skončenú. Ohnisko nákazy sa nachádzalo na východe krajiny, kde chorobe podľahlo šesť ľudí. Koniec epidémie potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá pochválila KDR, že ju zvládla do troch mesiacov, uviedla agentúra AFP.



Toto závažné nákazlivé ochorenie sa prvýkrát zistilo 7. februára v provincii Severné Kivu ležiacej na východe KDR. Práve tam sa vlani v júni skončila 22 mesiacov trvajúca epidémia s 2287 obeťami na životoch, čo je najhoršia bilancia v histórii KDR.



V poradí dvanástu epidémiu eboly od objavenia tejto choroby v roku 1976 sa podarilo potlačiť vďaka očkovaniu, uviedol nový minister zdravotníctva KDR Jean-Jacques Mbungani. Napriek tomu, že epidémia eboly bola vyhlásená za skončenú, Mbungani vyzval obyvateľov, aby zostali ostražití a uviedol, že dozorné tímy budú naďalej spolupracovať s miestnymi zdravotníckymi úradmi na monitorovaní ďalších možných prípadov.



Výskyt eboly kolidoval v KDR s pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý bol doteraz testami zistený u takmer 30.000 ľudí, pričom u 768 sa choroba COVID-19 skončila smrťou.



Koniec 11. epidémie eboly, ktorá si od júna 2020 vyžiadala životy 55 ľudí, oznámili úrady KDR vlani v novembri. Ochorenie sa podľa WHO podarilo zastaviť pomocou očkovania podobne ako počas predchádzajúcej epidémie. Tá sa začala v auguste 2018 a vyžiadala si 2277 úmrtí.



Prvýkrát bola ebola zaznamenaná vo vtedajšom Zaire v roku 1976 a názov dostala podľa jednej z tamojších riek. Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a smrtnosť dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány.