KDR oznámila koniec najnovšej epidémie eboly
Vírus, ktorý je často smrteľný aj napriek nedávnemu pokroku v oblasti vakcín a liečby, si za posledných 50 rokov vyžiadal v Afrike približne 15.000 obetí.
Autor TASR
Kinshasa 1. decembra (TASR) - Úrady Konžskej demokratickej republiky (KDR) v pondelok vyhlásili najnovšiu epidémiu infekčného ochorenia ebola za skončenú. Od augusta, keď epidémia v KDR vypukla, podľahlo ebole najmenej 34 ľudí, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vírus, ktorý je často smrteľný aj napriek nedávnemu pokroku v oblasti vakcín a liečby, si za posledných 50 rokov vyžiadal v Afrike približne 15.000 obetí. Najviac ich mala epidémia v KDR v rokoch 2018 - 2020, keď zomrelo takmer 2300 z 3500 nakazených.
Riaditeľ Národného inštitútu verejného zdravotníctva (INSP) Dieudonné Mwamba Kazadi v pondelok v Kinshase informoval, že ebole podľahlo najmenej 34 ľudí z celkovo 53 potvrdených prípadov. Dodal súčasne, že ebola pravdepodobne spôsobila aj ďalších 11 úmrtí.
Od prvého výskytu vírusu v roku 1976 zaznamenal Zair a ňom nástupnícka KDR celkovo 16 epidémií eboly. Posledná vypukla v centrálnej provincii Kasai tento rok, keď 20. augusta do nemocnice prijali 34-ročnú tehotnú ženu. Epidémia bola oficiálne vyhlásená začiatkom septembra.
V polovici septembra sa v KDR začalo s očkovaním, ktoré pre krajinu štvornásobne väčšiu ako Francúzsko predstavovalo veľkú výzvu - dopravná infraštruktúra v KDR buď chýba, alebo je často v zlom stave. Medzinárodná koordinačná skupina pre poskytovanie vakcín (ICG) poslala do KDR celkovo 45.000 dávok vakcíny proti ebole.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
