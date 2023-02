Pápež vyzval mladých ľudí v KDR, aby sa usilovali o mierovú budúcnosť

Na snímke pápež František prichádza na preplnený Štadión Mučeníkov v Kinshase na stretnutie s veriacimi v Konžskej demokratickej republike (KDR) vo štvrtok 2. februára 2023. Foto: TASR/AP

Kinshasa 2. februára (TASR) — Pápež František sa vo štvrtok počas návštevy v Konžskej demokratickej republiky (KDR) na futbalovom štadióne v hlavnom meste Kinshasa stretol s mladými ľuďmi. Podľa Vatikánu sa na tomto podujatí zúčastnilo viac ako 65.000 ľudí, uviedla agentúra DPA.Vo svojom príhovore pápež prítomných mladých ľudí povzbudil, aby sa nenechali zlákať drogami, korupciou alebo vidinou rýchleho získania peňazí a nedali sa ani vtiahnuť do násilností, ktoré sužuje východ KDR. Apeloval, aby namiesto toho vzali svoj osud do vlastných rúk.zdôraznil pápež.Vyzval prítomných, aby sa oni staliDodal, že tieto zmeny budú možné, ak mladí ľudia budú mať vôľu urobiť ich.Pápež vyhlásil, že hlavným dôvodom zla je korupcia, chamtivosť a peniaze. Podľa neho by ľudia nemali podľahnúť týmto pokušeniam.Následne vyzval prítomných na štadióne, aby sa pochytali za ruky a spoločne zakričali "Nie korupcii!". Podľa DPA mu mladí ľudia na tribúnach vyhoveli, pričom sa mnohí spontánne obrátili k VIP tribúne, kde sedeli aj mnohí politici.Agentúra AP doplnila, že organizácia Transparency International zaradila v indexe vnímania korupcie KDR na 166. miesto medzi 180 krajinami, pričom zistila priamu súvislosť medzi politickou korupciou a vysokou mierou neistoty v krajine.AP pripomenula, že východ KDR sa v násilnostiach zmieta už desaťročia, pričom tam o moc a pôdu bojuje viac ako 120 ozbrojených skupín a milícií. Dôsledkom toho podľa OSN je, že takmer šesť miliónov ľudí je vnútorne vysídlených a státisíce sa zápasia s extrémnym nedostatkom potravín.Niektorí účastníci štvrtkového stretnutia s pápežom uviedli, že ozbrojený konflikt v KDR podnecuje nedostatok pracovných miest, pretože mladí muži majú len málo iných možností, ako si zarobiť peniaze a preto sa dávajú naverbovať.povedala jedna z účastníčok stretnutia mládeže s pápežom.Agentúra AP poznamenala, že viac ako dve tretiny z približne 100-miliónov obyvateľov KDR sú ľudia mladší ako 25 rokov. Organizácia Spojených národov a humanitárne organizácie nedávno konštatovali, že mládež v KDR je obzvlášť zraniteľná voči rôznym formám zneužívania.Pápež bude v KDR do piatku, potom cestuje do Južného Sudánu.