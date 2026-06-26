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KDR: Počet potvrdených prípadov eboly stúpol na 1155
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri na severovýchode krajiny.
Autor TASR
Kinshasa 26. júna (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR) stúpol na 1155, pričom epidémia si vyžiadala už najmenej 304 obetí. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri na severovýchode krajiny. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Nákaza celkovo zasiahla tri provincie: Ituri, susedné Severné Kivu a Južné Kivu, v ktorých žije približne 15 miliónov ľudí. Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.
Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.
Takmer všetky prípady sa sústreďujú v provincii Ituri na severovýchode krajiny. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a ozbrojenými skupinami. Nákaza celkovo zasiahla tri provincie: Ituri, susedné Severné Kivu a Južné Kivu, v ktorých žije približne 15 miliónov ľudí. Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.
Epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.