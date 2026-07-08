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Počet prípadov eboly v KDR stúpol, nákaze podľahlo 580 ľudí
Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri.
Autor TASR
Kinshasa 8. júla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa zvýšil na 1708 a ochoreniu doteraz podľahlo 580 ľudí, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj susednú Ugandu.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj susednú Ugandu.
Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.