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Počet prípadov eboly v KDR stúpol, nákaze podľahlo 580 ľudí

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Zdravotník v ochrannom oblečení stojí v zdravotníctvom centre v meste Bunia v Konžskej demokratickej republike (KDR) v piatok 3. júla 2026, kde sa majú uskutočniť klinické skúšky lieku proti ebole. Foto: TASR/AP

Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri.

Autor TASR
Kinshasa 8. júla (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa zvýšil na 1708 a ochoreniu doteraz podľahlo 580 ľudí, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Väčšina prípadov sa sústreďujú v konžskej provincii Ituri. Ide o nepokojný región sužovaný dlhoročným konfliktom a pôsobením ozbrojených skupín. Nákaza tiež zasiahla provincie Haut-Uélé, Severné Kivu a Južné Kivu aj susednú Ugandu.

Epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
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