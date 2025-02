KDR: Povstalci vyhnali ľudí z táborov, hrozí humanitárna kríza

Goma 12. februára (TASR) - Rwandou podporovaní povstalci na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) násilne uzavreli tábory pre utečencov. Viedlo to k vysídleniu viac ako 110.000 ľudí, informovala v utorok OSN a miestni obyvatelia, píše agentúra AP citovaná TASR.



Povstalci vedení Hnutím 23. marca (M23) dali obyvateľom táborov 72-hodinové ultimátum, aby sa vysťahovali a vrátili sa do svojich dedín. Hoci povstalci neskôr objasnili, že návraty mali byť dobrovoľné, Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych operácií (OCHA) informoval, že viac ako 110.000 vysídlencov bolo nútených odísť do dedín mimo dosahu humanitárnych agentúr.



Podľa fóra medzinárodných mimovládnych organizácií bolo po postupe M23 na východe KDR vysídlených najmenej 500.000 ľudí. Len v meste Goma, ktoré povstalci obsadili koncom januára, žilo do eskalácie takmer milión vnútorne vysídlených ľudí.



"Situácia je mimoriadne znepokojujúca," uviedla Oonagh Curryová, koordinátorka francúzskej charitatívnej organizácie Lekári bez hraníc (RSF). Upozornila, že situácia sa veľmi rýchlo mení a náhly pohyb obyvateľstva môže zhoršiť súčasnú humanitárnu krízu.



Hoci povstalci minulý týždeň vyhlásili jednostranné prímerie, miestni obyvatelia naďalej hlásia boje medzi M23 a vládnymi silami, pričom povstalci sa presúvajú k metropole provincie Južné Kivu - k mestu Bukavu.



Podľa AFP v utorok sa boje medzi armádou KDR (FARDC) a povstalcami odohrávali v blízkosti mesta Ihusi. Od Bukavu leží len 60 kilometrov a necelých 40 kilometrov od letiska v Kavumu. Toto letisko slúži najmä na vojenské účely a armáda KDR ho využíva na prepravu vojenského personálu a techniky.



Podľa bezpečnostných zdrojov sa príslušníci M23 a ich rwandskí spojenci v posledných dňoch pokúšali dobyť vysočinou s výhľadom na hlavnú cestu vedúcu do Bukavu, aby odrezali zásobovacie trasy konžskej armády. Ich postup však zadržali burundskí vojaci nasadení v tomto sektore. Podľa nemenovaného bezpečnostného zdroja v Južnom Kivu podporuje armádu KDR asi 10.000 burundských vojakov. Vláda v Bujumbure tam minulý piatok vyslala najmenej jeden ďalší prápor.



Dobytie Bukavu, ktoré sa aj v roku 2004 dostalo do rúk prebehlíkov z konžskej armády, by jednotkám M23 a ich rwandským spojencom poskytlo plnú kontrolu nad jazerom Kivu.



Kríza na východe KDR sa má riešiť na summite Africkej únie v piatok v Addis Abebe. Doterajšie diplomatické iniciatívy na vyriešenie tohto konfliktu, ktorý trvá už viac ako tri roky, zatiaľ nič nepriniesli. KDR žiada "cielené sankcie" proti Rwande, zatiaľ však bezvýsledne.