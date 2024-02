Z Konžskej demokratickej republiky utieklo ďalších 235.000 ľudí

Kinshasa 14. februára (TASR) - Boje medzi povstalcami z militantnej skupiny M23 a ozbrojenými silami Konžskej demokratickej republiky (KDR) a jej spojencami vyhnali asi 135.000 ľudí z mesta Goma a 100.000 ľudí z mesta Minova. V stredu to vyhlásilo Generálne riaditeľstvo pre európsku civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (DG ECHO). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Videli sme ženy, ktoré v panike prichádzali do Gomy zo Sake a Masisi, pretože sa v chaose pri úteku oddelili od svojich detí," vysvetlil situáciu na mieste David Munkley, zástupca humanitárnej skupiny World Vision. "Povedali nám, že utiekli zo svojich domovov bez toho, aby si niečo vzali, pretože na ich domy dopadali granáty, ktoré zabili a zranili civilistov," dodal.



Skupina M23 začala 7. februára ofenzívu a v prvý deň bolo zranených 58 ľudí, z toho 31 civilistov. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a DG ECHO oznámili, že nemocnice a miesta pre vnútorne vysídlené osoby v regióne sú preťažené. Bezpečnostná rada OSN v pondelok vyjadrila znepokojenie nad eskaláciou situácie na východe KDR a odsúdila ofenzívu M23.



Pretrvávajúce násilie narúša starostlivosť o zranených a vysídlené osoby. "Po uzavretí hlavnej cesty do mesta zo západu je prístup humanitárnej pomoci k vysídleným osobám čoraz náročnejší v dôsledku násilia," uviedla skupina World Vision. MVČK informoval, že "státisíce ľudí" zo súčasného, ako aj predchádzajúceho konfliktu by mohli stratiť prístup k základnej pomoci.



Napriek bohatým prírodným zdrojom je Konžská demokratická republika jednou z najchudobnejších krajín sveta - pod hranicou chudoby žijú dve tretiny jej 112 miliónov obyvateľov. Na východe KDR už desaťročia pôsobia ozbrojené povstalecké skupiny.