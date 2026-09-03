Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 3. september 2026Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

KDR presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema

.
Na snímke Jeruzalem. Foto: TASR/AP

KDR a Izrael po návšteve prezidenta africkej krajiny Félixa Tshisekediho vo vyhlásení uviedli, že prijmú kroky na presun veľvyslanectva.

Autor TASR
Tel Aviv 3. septembra (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) vo štvrtok oznámila, že presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Pridá sa tak k skupine krajín vrátane Spojených štátov, ktoré urobili tento symbolický krok a vyjadrili tak podporu izraelskej zvrchovanosti nad sporným svätým mestom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

KDR a Izrael po návšteve prezidenta africkej krajiny Félixa Tshisekediho vo vyhlásení uviedli, že prijmú kroky na presun veľvyslanectva.

Tshisekedi a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na stretnutí podľa tohto vyhlásenia diskutovali o ich „spoločnom odhodlaní posilniť diplomatické vzťahy“.

AFP konštatuje, že prezident KDR už roky hovorí o Izraeli pozitívne a tvrdí, že jeho podpora vychádza z kresťanskej viery. Zároveň sa usiluje o podporu Spojených štátov, ktoré čoraz viac tlačia na Rwandu v súvislosti s postupom ozbrojených povstalcov v KDR.

Izrael považuje Jeruzalem vrátane okupovanej východnej časti za svoje hlavné mesto, aj keď nie je medzinárodne uznávané a väčšina krajín má svoje diplomatické misie v Tel Avive.

Spojené štáty ako hlavný spojenec Izraela v roku 2018 počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa presunuli svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema. Svoje veľvyslanectvá v Izraeli tam majú aj Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Fidži a Somaliland. Kolumbia minulý týždeň tiež oznámila, že v Jeruzaleme plánuje otvoriť zastupiteľský úrad a rovnaký zámer má aj Nauru.

Argentína vlani uviedla, že v roku 2026 presunie svoju ambasádu do Jeruzalema, dosiaľ sa tak ale nestalo.

Izrael obsadil východnú časť Jeruzalema počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a pripojil ju k svojmu územiu, pričom ho vyhlásil za svoje večné a nedeliteľné hlavné mesto. Palestínčania zase považujú Izraelom okupovaný Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
.

Neprehliadnite

Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku