Pri havárii lode v Konžskej demokratickej republike zomrelo 86 ľudí

Beni 12. júna (TASR) — Viac ako 80 ľudí prišlo o život pri potopení lode na západe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Na sociálnej sieti X to v stredu oznámil tamojší prezident Félix Tshisekedi, informovali agentúry Reuters a AP.



K nehode došlo ešte v pondelok na rieke Kwa, približne 70 kilometrov od mesta Mushie v provincii Mai-Ndombe.



Incident sa stal počas nočnej plavby, povedala pre Reuters Rita Bola Dula, guvernérka provincie Mai-Ndombe.



Rozhlasová stanica Rádio Okapi podporovaná OSN uviedla, že loď viezla 271 pasažierov do Kinshasy, keď sa jej pokazil motor, v dôsledku čoho narazila na breh a rozpadla sa. Na mieste zomrelo 86 cestujúcich, 185 osobám sa podarilo doplávať na breh.



Nehody lodí so smrteľnými následkami sú v KDR bežné, pretože plavidlá sú často zaťažené nad rámec svojej kapacity. V tejto rozľahlej stredoafrickej krajine je málo asfaltových ciest, takže na prepravu sa často využívajú rieky.