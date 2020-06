Pri útoku militantantov v KDR zahynul vojak z misie OSN

Kinshasa 24. júna (TASR) - Indonézsky vojak, ktorý bol členom mierovej misie OSN v Konžskej demokratickej republike (MONUSCO), zahynul v noci na utorok pri útoku militantov na východe krajiny. Ďalší vojak utrpel zranenia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu MONUSCO.



Útok sa odohral 20 kilometrov od mesta Beni v provincii Severné Kivu, kde vojaci pomáhali pri stavbe mostu. Zranený člen modrých prílb je v stabilizovanom stave.



Šéfka MONUSCO Leila Zerrouguiová útok odsúdila a dodala, že sú zaň podľa nej zodpovední členovia islamistického hnutia Spojené demokratické sily (ADF). Zároveň vyzvala konžské úrady, aby útok vyšetrili a páchateľov potrestali.



ADF je militantné hnutie, ktoré vzniklo v roku 1995 v Ugande, odkiaľ sa neskôr presunulo do KDR.



Ľudskoprávna organizácia CEPADHO uviedla, že od konca októbra 2019 zahynulo pri útokoch ADF najmenej 627 civilistov, z toho 515 v oblasti mesta Beni. K väčšine útokov došlo v reakcii na rozsiahlu ofenzívu konžskej armády v tomto regióne.



Generálny tajomník OSN António Guterres vlani v septembri uviedol, že ADF je pravdepodobne súčasťou siete teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá siaha od Líbye cez oblasť Sahelu až po Čadské jazero, a takisto je prítomná v Mozambiku.



Guterres dodal, že napriek tomu, že skupiny to oficiálne nikdy nepotvrdili, prepojenie medzi ADF a IS jednoznačne existuje.