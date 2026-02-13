< sekcia Zahraničie
KDR prijala princíp prímeria ako krok k mierovej dohode s Rwandou
Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, je už 30 rokov zmietaná nepretržitým násilím zo strany desiatok ozbrojených skupín.
Autor TASR
Kinshasa 13. februára (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) v piatok oznámila, že „prijala princíp prímeria“, ktorá zahŕňa „prísne a okamžité“ zmrazenie pozícií v konflikte na východe krajiny. Reagovala tak na návrh Angoly ako sprostredkovateľa, aby konžská vláda a ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) podporované Rwandou dodržiavali prímerie od 18. februára. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Prezident republiky (Félix Tshisekedi) prijal zásadu prímeria,“ uviedla prezidentská kancelária KDR vo vyhlásení bez toho, aby spresnila dátum jeho nadobudnutia platnosti.
Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, je už 30 rokov zmietaná nepretržitým násilím zo strany desiatok ozbrojených skupín. Oblasť, ktorá hraničí s Rwandou a Burundi, je terčom protivládnej skupiny M23 od obnovenia jej aktivít v roku 2021. V tejto oblasti ovládla rozsiahle územia.
Odvtedy bolo podpísaných a porušených viacero prímerí a mierových dohôd.
