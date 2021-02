V provincii Severné Kivu opäť zaznamenali nákazu vírusom Ebola

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Butembo 7. februára (TASR) - V provincii Severné Kivu v Konžskej demokratickej republike (KDR) opäť zaznamenali prípad vírusového ochorenia ebola, informovala v nedeľu agentúra AFP.Nakazenou bola miestna roľníčka, manželka muža preživšieho nákazu ebolou. Typické príznaky ochorenia sa u nej prejavili 1. februára. Následne jej boli v zdravotnom stredisku v meste Biena vykonané testy a bola prevezená do nemocnice v meste Butembo, kde 3. februára zomrela.V polovici novembra minulého roku KDR oznámila koniec 11. epidémie eboly, ktorá si od júna roka 2020 vyžiadala smrť 55 ľudí. Nákazu potvrdili u 119 ľudí.Ochorenie sa podľa WHO podarilo zastaviť pomocou očkovania - podobne ako počas predchádzajúcej epidémie. Tá sa začala v auguste 2018 a vyžiadala si 2277 obetí.Prvýkrát bola ebola zaznamenaná v Kongu v roku 1976 a názov dostala podľa jednej z tamojších riek.Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány.Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.K prenosu dochádza aj nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Človek sa môže nakaziť i kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.