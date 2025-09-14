< sekcia Zahraničie
KDR začala očkovať proti ebole, za epidémiu môže zrejme kmeň Zair
Vo vyhlásení WHO sa uvádza, že prvá zásielka vakcín bola distribuovaná osobám, ktoré sú vírusom najviac ohrozené.
Autor TASR
Kinshasa 14. septembra (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) v nedeľu spustila očkovanie proti vírusovému ochoreniu ebola, ktoré si od konca augusta v KDR vyžiadalo už 28 obetí. Prvých 400 dávok vakcíny bolo doručených do ohniska nákazy - do mesta Bulape v provincii Kasai, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, píše TASR.
Vo vyhlásení WHO sa uvádza, že prvá zásielka vakcín bola distribuovaná osobám, ktoré sú vírusom najviac ohrozené vrátane zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a blízkych kontaktov nakazených ľudí.
Dodávku ďalších 45.000 vakcín do KDR schválila Medzinárodná koordinačná skupina pre poskytovanie vakcín, dodala WHO.
Ohnisko epidémie sa nachádza v oblastiach Bulape a Mweka v provincii Kasai v strednej časti KDR, odkiaľ úrady hlásili výskyt nakazených s typickými príznakmi eboly – horúčkou, zvracaním, hnačkou a krvácaním. Analýzou odobratých vzoriek v Národnom inštitúte pre biomedicínsky výskum v Kinshase sa ako príčina ochorenia potvrdil vírus ebola.
Podľa najnovších údajov konžských zdravotníckych úradov z nedele bolo od prvej potvrdenej infekcie 34-ročnej tehotnej ženy - 20. augusta - zaznamenaných 28 úmrtí a 81 potvrdených prípadov nákazy. WHO sa domnieva, že smrtnosť v dôsledku tejto epidémie, ktorá bola vyhlásená začiatkom septembra, je okolo 35 percent.
Posledná epidémia eboly v KDR vypukla pred tromi rokmi v provincii Équateur, pripravila o život šesť ľudí a podarilo sa ju zvládnuť za menej než tri mesiace.
V provincii Kasai boli predchádzajúce epidémie hlásené v rokoch 2007 a 2008. Celkovo mala KDR od identifikácie vírusu v roku 1976 pätnásť epidémií eboly.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
Vedci zatiaľ rozpoznali šesť kmeňov vírusu Ebola, pričom najnovšie prepuknutie nákazy spôsobil zrejme kmeň Zair, proti ktorému existuje účinná vakcína.
Vo vyhlásení WHO sa uvádza, že prvá zásielka vakcín bola distribuovaná osobám, ktoré sú vírusom najviac ohrozené vrátane zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a blízkych kontaktov nakazených ľudí.
Dodávku ďalších 45.000 vakcín do KDR schválila Medzinárodná koordinačná skupina pre poskytovanie vakcín, dodala WHO.
Ohnisko epidémie sa nachádza v oblastiach Bulape a Mweka v provincii Kasai v strednej časti KDR, odkiaľ úrady hlásili výskyt nakazených s typickými príznakmi eboly – horúčkou, zvracaním, hnačkou a krvácaním. Analýzou odobratých vzoriek v Národnom inštitúte pre biomedicínsky výskum v Kinshase sa ako príčina ochorenia potvrdil vírus ebola.
Podľa najnovších údajov konžských zdravotníckych úradov z nedele bolo od prvej potvrdenej infekcie 34-ročnej tehotnej ženy - 20. augusta - zaznamenaných 28 úmrtí a 81 potvrdených prípadov nákazy. WHO sa domnieva, že smrtnosť v dôsledku tejto epidémie, ktorá bola vyhlásená začiatkom septembra, je okolo 35 percent.
Posledná epidémia eboly v KDR vypukla pred tromi rokmi v provincii Équateur, pripravila o život šesť ľudí a podarilo sa ju zvládnuť za menej než tri mesiace.
V provincii Kasai boli predchádzajúce epidémie hlásené v rokoch 2007 a 2008. Celkovo mala KDR od identifikácie vírusu v roku 1976 pätnásť epidémií eboly.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
Vedci zatiaľ rozpoznali šesť kmeňov vírusu Ebola, pričom najnovšie prepuknutie nákazy spôsobil zrejme kmeň Zair, proti ktorému existuje účinná vakcína.