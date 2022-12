Záplavy v metropole Kinshasa si vyžiadali najmenej 55 obetí

Kinshasa 13. decembra (TASR) — Najmenej 55 ľudí prišlo o život pri záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré postihli metropolu Konžskej demokratickej republiky (KDR) Kinshasa. V utorok to oznámil tamojší policajný náčelník Sylvano Kasongo. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Na záberoch zverejnených na internete je vidieť mestské štvrte zaplavené bahnitou vodou a cesty, v ktorých sa vytvorili diery. Jedno z videí nakrútené v provincii Mont-Ngafula zachytáva diaľnicu predelenú veľkou jamou, do ktorej sa zrútilo niekoľko áut.



Agentúra Reuters upozornila, že fotografie ani videá sa jej zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.



Konžský premiér Jean-Michel Sama Lukonde navštívil zasiahnuté oblasti. Miestni predstavitelia sa stretnú so zástupcami rezortu vnútra a ďalších štátnych orgánov s cieľom nájsť východisko z tejto mimoriadnej situácie.



Reuters pripomína, že Kinshasa, ktorá bola kedysi len malou rybárskou dedinou, sa v priebehu rokov zmenila na jedno z najväčších afrických miest. V súčasnosti tam žije približne 15 miliónov ľudí.



Nedostatočne regulovaná a rýchla urbanizácia však spôsobila, že Kinshasa je po prívalových dažďoch náchylná na vznik prívalových povodní, ku ktorým dochádza v dôsledku klimatickej zmeny čoraz častejšie.