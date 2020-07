Ministerka poďakovala kráľovi, ktorý sa ospravedlnil za kolonizáciu

Kinshasa 1. júla (TASR) - Konžská ministerka zahraničných vecí Marie Tumba Nzenzaová sa poďakovala belgickému kráľovi Filipovi, ktorý sa v utorok ospravedlnil Kongu za ujmu spôsobenú počas belgickej koloniálnej nadvlády na prelome 19. a 20. storočia. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



"Je to balzam na srdcia konžského ľudu a prelom, ktorý posilní priateľské vzťahy medzi oboma národmi," uviedla ministerka vo vyhlásení. Podľa nej ide po 60 rokoch nezávislosti Konžskej demokratickej republiky (KDR) o najlepší spôsob gratulácie od Belgicka k oslave dňa konžskej nezávislosti, ktorý krajina oslávila práve 30. júna.



Agentúra AFP pripomenula, že v Belgicku debatu o koloniálnej minulosti krajiny vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda v USA, ktorý zomrel po zásahu policajtov bielej pleti.



Leopold II., najdlhšie vládnuci belgický kráľ (1865 - 1909), sa stal zakladateľom a jediným vlastníkom Slobodného štátu Kongo. Počas jeho vlády Belgické kráľovstvo zbohatlo na ťažbe ebenu, diamantov a najmä kaučuku v Kongu a na vykorisťovaní domáceho obyvateľstva, pričom brutalita Belgičanov z tohto obdobia vošla do dejín.



Historici sa zhodujú, že počas jeho vlády zahynulo okolo desať miliónov obyvateľov Konga, do čoho však treba zarátať aj medzikmeňové boje a epidémie.



Demonštranti v Belgicku v posledných týždňoch poškodili alebo strhli niekoľko sôch kráľa Leopolda II. a niektoré inštitúcie odstránili jeho busty alebo sochy v snahe zmierniť hnev verejnosti. K poslednému odstráneniu sochy Leopolda II. došlo v utorok v belgickom meste Ghent len pár hodín po ospravedlnení kráľa Filipa.