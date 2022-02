Poľské predsedníctvo OBSE chce platformu na diskusiu o prevencii kríz

Varšava 15. februára (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) chce vytvoriť platformu pre rozhovory s cieľom zabrániť krízam podobným tej, aká je na Ukrajine. Podľa agentúry Reuters to v utorok počas návštevy v Moskve povedal poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, keď vyzýval na ďalší dialóg o patovej situácii.



"Radi by sme vytvorili neformálnu platformu pre otvorenú politickú diskusiu medzi (členskými) štátmi OBSE, ktorá by umožnila diskusiu o mechanizmoch na zastavenie kríz, ako je tá súčasná," vysvetlil Rau, ktorého krajina momentálne predsedá OBSE.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil tento návrh za zaujímavý, pričom súčasne pripomenul, že Rusko sa "už zaviazalo k veľmi úzkej spolupráci s predsedníctvom OBSE."



Podľa spravodajského webu Wiadomości Lavrov súčasne upozornil, že v rámci OBSE je veľa problémov, ktoré si vyžadujú urýchlené riešenia a dôveru medzi členmi OBSE. Poukázal na to, že nad snahami o spoluprácu a vzájomný rešpekt, ktoré po vzniku OBSE dominovali v jej práci, prevládla agresívna rétorika a konfrontačný prístup.



Lavrov však dodal, že v súčasnosti sa Moskva sústreďuje na pokrok v rozhovoroch s USA a NATO, bez ktorých nemôže byť dosiahnutý pokrok s OBSE.



Rau bol napriek tomu optimistický a po rozhovoroch s Lavrovom povedal, že "je šanca, že priepasť medzi našimi pozíciami... môže byť zmenšená."



Pokiaľ ide o snahy riešiť krízu okolo Ukrajiny politicky, v Moskve v utorok rokuje nemecký kancelár Olaf Scholz. Jeho návšteva nasleduje po tom, ako do Moskvy na rokovania s ruským vedením zavítali francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej britská rezortná kolegyňa Liz Trussová.



Trussová medzičasom komentovala správy z utorka o odchode časti ruských vojenských síl rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc na ich domovské základne. Ministerka upozornila, že iba úplný odchod ruských jednotiek od ukrajinských hraníc by bol dôkazom o záväzku Moskvy nenapadnúť svojho suseda - Ukrajinu.



"Jednotky Južného a Západného vojenského okruhu po splnení svojich úloh začali nastupovať do (prostriedkov) železničnej a cestnej dopravy a dnes sa začnú presúvať na svoje vojenské základne," povedal v utorok hovorca ruského rezortu obrany.



Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo vyše 100.000 vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s tamojšou armádou.



Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta a tvrdí, že pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu.