Keanu Reeves, známy ako Neo z filmovej série Matrix, má 60 rokov

Bejrút/Bratislava 1. septembra (TASR) - Jeho havajské krstné meno znamená "chladný vetrík nad horami". Medzi svetové herecké hviezdy ho zaradili filmy ako Bod zlomu, Dracula, Malý Budha, Nebezpečná rýchlosť a predovšetkým dnes už kultová akčná sci-fi séria Matrix. Zaujal aj úlohou nájomného zabijaka z akčnej série John Wick.V pondelok 2. septembra bude mať Keanu Reeves, kanadský herec, filantrop, ale aj basgitarista kapely Dogstar, 60 rokov.Keanu Reeves sa narodil 2. septembra 1964 v libanonskom Bejrúte, kde sa zoznámili jeho rodiča. Matka bola tanečnica, pochádzajúca z Anglicka a otec geológ s havajskými koreňmi. Keď mal dva roky, rodičia sa presťahovali do Austrálie.Po rozchode rodičov žil s matkou v Spojených štátoch amerických (USA) a v Kanade, pričom jeho matka absolvovala ešte tri ďalšie neúspešné manželstvá. Vďaka neustálemu sťahovaniu a problémom v rodine nemal možnosť spoznávať bližšie ľudí a nemal stálych priateľov. Vychovávali ho starí rodičia, pestúnky a sestry. Najviac času strávil v Yorkville, neďaleko Toronta.Ako herec začínal v kanadskej televízii a začiatkom 80. rokov 20. storočia sa objavoval v televíznych reklamách, krátkych filmoch a v divadelných produkciách v Toronte. V roku 1986 si po boku Roba Lowea a Patricka Swayzeho zahral vo filme z hokejového prostredia Youngblood.Vďaka zelenej karte, ktorú získal pre americký pôvod svojho otca, sa presťahoval do Los Angeles, kde úspešne rozbehol svoju hereckú kariéru. Jednu z hlavných postáv si zahral v kriminálnej dráme Na brehu rieky (1986) a predstavil sa aj v snímke Flying (Let, 1986). V roku 1988 stvárnil hlavnú postavu v komédii Noc predtým.V tom istom roku však účinkoval aj v úspešnom historickom filme Nebezpečné známosti, v ktorom si zahral po boku Glen Closeovej, Johna Malkovicha či Michelle Pfeifferovej. V roku 1991 zažiaril v dráme Moje súkromné Idaho a aj v akčnej snímke Bod zlomu.Uznávaný režisér Francis Ford Coppola ho obsadil do filmu Dracula (1992) a nemenej slávny filmový tvorca Bernardo Bertolucci mu zveril hlavnú postavu v snímke Malý Budha.Status hollywoodskej hviezdy si definitívne zabezpečil účinkovaním v akčnom trilery Nebezpečná rýchlosť (1994), v ktorom si zahral po boku Sandry Bullockovej. Po boku Al Pacina sa Reeves zasa predstavil v dráme Diablov advokát (1997).V roku 1999 však stvárnil svoju životnú rolu Nea alias Thomasa Andersona v dnes už kultovej akčnej sci-fi snímke Matrix, ktorá mala ďalšie pokračovania Matrix Revolutions (2003), Matrix Reloaded (2003) a Matrix Resurrections (2021).Medzi jeho ďalšie známe filmy patria napríklad Králi ulice (2008), 47 roninov (2013) či séria akčných snímok John Wick (2014), John Wick 2 (2017), John Wick 3 (2019), John Wick: kapitola 4 (2023).Úspešného a tak trochu aj tajomného herca postretli viaceré osobné tragické udalosti. Jeho jediný dobrý priateľ herec River Phoenix (hrali spolu vo filme Moje súkromné Idaho) sa v roku 1993 predrogoval a zomrel mu v náručí. V decembri 1999 jeho priateľka Jennifer Symeová porodila ich dcéru, ktorá sa však narodila mŕtva. O osemnásť mesiacov neskôr zomrela aj ona pri autonehode.