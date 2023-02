Keď ide o budúcnosť značky Opel,automobilka Stellantis je optimistická

Berlín 19. februára (TASR) - Nadnárodný výrobca automobilov Stellantis je optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky svojej nemeckej dcérskej spoločnosti Opel. Verí, že bude schopná pokračovať v prevádzke ako samostatná značka. Uviedol to pre magazín Automobilwoche šéf európskej divízie koncernu Uwe Hochgeschurtz. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Som spokojný so značkou a s jej radom produktov," povedal Hochgeschurtz v rozhovore, ktorý časopis uverejnil v nedeľu. Poznamenal tiež, že v prípade automobilky Opel "existuje veľká kapacita pre jej rozvoj".



Dizajnové centrum v Rüsselsheim je podľa neho jedným z najmodernejších v celej spoločnosti Stellantis. Domnieva sa tiež, že nemecké továrne majú istú budúcnosť.



Hochgeschurtz pripísal vinu za stratu podielu Opelu na trhu najmä nedostatočnej prepravnej kapacity na dodanie áut predajcom.



"Mali sme klientov, mali sme hotové autá, ale nedostali sa tam, kam potrebovali," povedal. "Vzhľadom na nedostatok vodičov kamiónov je prepravná kapacita len obmedzená. Preto sme predajcom ponúkli, aby si autá prišli sami vyzdvihnúť do našich skladov."



Hochgeschurtz v rozhovore zároveň označil Latinskú Ameriku, Turecko a severnú Afriku za dobré exportné trhy pre Opel. "Jadrom trhu je však Európa," dodal.