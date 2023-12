Keith Richards, legendárny gitarista z Rolling Stones, má 80 rokov

Dartford/Bratislava 17. decembra (TASR) – Keith Richards, gitarista legendárnych Rolling Stones, ktorý je podľa mnohých odborníkov srdcom a dušou tejto už kultovej svetoznámej rockovej kapely, bude mať v pondelok 18. decembra 80 rokov.



Narodil sa 18. decembra 1943 Bertovi a Doris Richardsovým v Dartforde, východne od Londýna. Bol jedináčik, jeho otec pracoval vo fabrike na žiarovky v Hammersmithe, matka bola zamestnaná v pekárni. Hudobné základy dostal od svojho dedka menom Gus Dupree. Ten bol v 30. rokoch minulého storočia vedúcim tanečného orchestra.



Základnú školu absolvoval vo Wentworthe, kde bol jeho spolužiakom Mick Jagger, ktorý neďaleko Keitha Richardsa aj býval. Z matkinho platu dostal peniaze na prvú vlastnú gitaru aj na prvý gramofón. Po skončení strednej škole študoval v Dartforde techniku a neskôr chodil aj na umeleckú Sidcup Art School v Londýne.



Nápad založiť skupinu Rolling Stones vznikol vo vlaku. Pri cestovaní do Londýna sa 17. decembra 1961 v jednom kupé stretli bývalí spolužiaci Mick Jagger a Keith Richards. Počas rozhovoru zistili, že sú obaja fanatikmi rhythm & blues a rozhodli sa založiť skupinu.



Pridali sa k nim aj gitarista Brian Jones, basový gitarista Dick Taylor, klávesák Ian Stewart a bubeník Mick Avory. V apríli 1962 začali skúšať. Oficiálne sa predstavili na prvom vystúpení 12. júla 1962 v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. Na miesto Dick Taylora prišiel 7. decembra 1962 Bill Wyman a za bicie sa 14. januára 1963 posadil Charlie Watts.



Prvý singel so skladbou Come On vydali 7. júna 1963, prvú LP platňu s názvom Rolling Stones 16. apríla 1964. Prvýkrát viedli anglický rebríček v júli 1964 so skladbou It's All Over Now. Od tohto času patria k špičke svetovej rockovej hudby. Keith Richards kraľoval s gitarou, spev bol doménou Micka Jaggera a autorstvo pesničiek si delili rovnakým dielom. Prvýkrát si Keith zaspieval v skladbe Happy na albume Exile On Main Street z mája 1972.



Na svojom konte majú dnes Rolling Stones 24 štúdiových albumov, najnovší Hackney Diamonds vydali 20. októbra 2023. V rebríčku sa dostal na prvé miesto, rovnako ako predchádzajúci album Blue & Lonesome, ktorý vyšiel 2. decembra 2016. Prvým singlom z neho je skladba Angry.



K diskografii skupiny patrí aj 13 live albumov, najnovší Grrr Live! vyšiel vo februári 2023. Predaj ich platní prevýšil 200 miliónov kópií. V roku 1989 uviedli skupinu do Rock and rollovej siene slávy a zdobia ich aj štyri ceny Grammy.



Rolling Stones boli jednou z prvých svetových kapiel, ktorá prišla do Prahy po novembrovej Nežnej revolúcii. Na Strahove koncertovali 18. augusta 1990. Pozval ich prezident Václav Havel a na koncert prišlo 110.000 fanúšikov. Techniku priviezlo do Prahy 43 kamiónov, zvukový aparát mal výkon 500 tisíc Wattov. Bývali v hoteli Palace a Keith Richards mal k dispozícii jednu klimatizovanú izbu len pre svoje gitary. V Českej republike vystupovali Rolling Stones celkovo šesťkrát, päťkrát v hlavnom meste a raz v Brne.



Dokumentom o jednej z najstarších svetových skupín je koncertný film Shine A Light z roku 2008, ktorý o Rolling Stones nakrútil americký režisér Martin Scorsese. Je zostrihom z dvoch koncertov, ktoré kapela odohrala v newyorskom Beacom Theatre.



Keit Richards nahral tri sólové albumy, Talk Is Cheap je z októbra 1988, Main Offender z októbra 1992 a Crosseyed Heart zo septembra 2015. V roku 2014 vydal knižku Dedo Gus a ja, v ktorej spomína na svojho deda, ten ho naučil prvé akordy a daroval mu aj prvú gitaru. Ilustrovala ju jeho dcéra Theodora Richardsová.



Súkromný život tejto rockovej hviezdy poznamenala závislosť na heroíne aj konzumácia ďalších drog, ktoré premenili jeho pôvodne detskú tvár do podoby zjazveného a šedivého bojovníka. Bol väznený, hospitalizovaný, ocitol sa aj na prahu straty života. Všetko však prežil. Nikto nevie dodnes presne povedať, odkiaľ berú "valiace sa kamene" toľkú životnú energiu. Možno to napovie aj kniha Billa Milkovského Keith Richards - Život rockera.