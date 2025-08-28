< sekcia Zahraničie
Kellerová-Sutterová rokovala s premiérkou Ukrajiny o pomoci s obnovou
Obe krajiny zároveň ohlásili 12 projektov, ktoré budú s podporou švajčiarskej vlády realizovať švajčiarske spoločnosti v rámci obnovy Ukrajiny.
Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Švajčiarska prezidentka Karin Kellerová-Sutterová diskutovala vo štvrtok v Berne s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou o mierovom procese, ako aj pomoci pri obnove Ukrajiny, oznámila švajčiarska vláda. TASR o ich stretnutí informuje na základe správy agentúry Reuters.
Obe krajiny zároveň ohlásili 12 projektov, ktoré budú s podporou švajčiarskej vlády realizovať švajčiarske spoločnosti v rámci obnovy Ukrajiny, a to v oblasti infraštruktúry, verejnej dopravy, zdravotníctva i tzv. humanitárneho odstraňovania mín.
Medzi vybranými firmami je spoločnosť Geberit, ktorá plánuje inštalovať sanitárne zariadenia či Divario, ktorý postaví tzv. prefabrikované domy i spoločnosť Roche Diagnostics, ktorá zase zriadi lekárske laboratórium. Švajčiarska vláda poskytne týmto spoločnostiam približne 100 miliónov švajčiarskych frankov (107 miliónov eur).
